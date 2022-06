L'école, un autre champ de bataille de la guerre en Ukraine

Ilaria Mastrangelo vit à Campobasso (Molise, l’une des régions les moins connues d’Italie, au sud de la péninsule), a 38 ans et est passionnée par les livres. Elle les vend, les achète et les lit à haute voix. Depuis 2011, elle travaille comme libraire dans une enseigne de Campobasso et, depuis 2014, elle est également lectrice bénévole pour l’association Nati per Leggere (Nés pour lire). Ce programme vise, depuis 2009, à promouvoir la lecture auprès des enfants dès le plus jeune âge.