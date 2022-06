Au Royaume-Uni, les bibliothèques victimes de l'inflation

À l'occasion de son congrès annuel, à Metz, l'Association des Bibliothécaires de France avait consacré une table ronde à la situation des bibliothèques britanniques. L'occasion de dresser un bilan, en quelque sorte, de la décennie 2010, particulièrement meurtrière pour les établissements de lecture publique de l'archipel.

Au total, on estime à 800 le nombre de fermetures de bibliothèques, à la suite du désengagement de l'État britannique du financement de ces services publics et des difficultés économiques des districts (council) les plus pauvres. Réduction des crédits, des horaires d'ouverture, des postes dans les établissements : mécaniquement, la fréquentation a fortement diminué, entrainant parfois d'autres coupes dans les budgets et les effectifs.

Un certain nombre de districts britanniques se sont tournés vers une gestion bénévole des bibliothèques, affirmant n'être plus capables d'en payer les coûts de fonctionnement. Bien sûr, tout est une question d'arbitrage et de volonté politique, mais force est de constater que les élus britanniques ont souvent sabré la lecture publique au moment de réaliser des économies...

Contexte défavorable

De l'autre côté de la Manche, la situation économique n'est clairement pas au beau fixe : après l'inflation causée par le Brexit et les nouvelles difficultés d'approvisionnement vient celle liée à la guerre en Ukraine et à la hausse du coût des matières premières, notamment le gaz et le pétrole. Au mois d'avril dernier, l'inflation s'élevait à 9 % sur un an, touchant les ménages dans leur consommation quotidienne, mais aussi les pouvoirs publics.

Le quotidien britannique The Guardian indique que les « projets de construction d'écoles, les piscines et les bibliothèques sont en première ligne de coupes budgétaires d'urgence, en raison d'un déficit inattendu de 1,7 milliard £ dans les finances des mairies ».

Les responsables des finances des différents districts auraient approché le gouvernement de Boris Johnson pour faire part des inquiétudes, en fixant une échéance au mois d'avril 2023. Si, à cette date, un plan n'est pas mis en œuvre, les coupes budgétaires dans le service public commenceront — ou s'intensifieront. Les districts seraient forcés « de réduire les services, affectant ainsi les citoyens qui en ont le plus besoin », déplore Georgia Gould, à la tête du district de Camden et présidente des districts de Londres.

En janvier dernier, alors que les budgets des différents districts étaient votés, l'inflation ne s'élevait qu'à 3 % — et elle pourrait monter, d'après les évaluations des économistes, à 11 % en octobre prochain, au Royaume-Uni.

À LIRE: Bibliothécaires, pensez “en termes de localité plutôt que d'usagers” (Denis Merklen)

Le gouvernement Johnson assure avoir déjà fourni une rallonge de 3,7 milliards £ aux districts, et se dit « disponible pour évoquer avec n'importe quel district toute difficulté pour équilibrer son budget ».

En avril dernier, évoquant la hausse générale des prix, le Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), organisation professionnelle de bibliothécaires au Royaume-Uni, évoquait « les possibilités d'améliorer les budgets et les revenus par de nouveaux moyens ». Paul Howarth, responsable des documents pour les bibliothèques du district de Suffolk, citait ainsi des « activités commerciales », comme l'accueil de magasins ou de cafés dans l'enceinte de la bibliothèque.

Une privatisation de l'espace public dommageable, mais préférable à la fermeture, en quelque sorte. La conclusion du bibliothécaire était toutefois que les « financements du gouvernement » restaient le meilleur moyen de faire fonctionner un établissement de lecture publique.

Photographie : devant la bibliothèque de Kensal Rise, au Royaume-Uni, promise à la fermeture, en 2011 (Megan Trace, CC BY-NC 2.0)