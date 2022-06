Deux nouvelles inédites de Shirley Jackson redécouvertes

Disparue à l'âge précoce de 48 ans, Shirley Jackson a laissé un certain nombre de textes jamais publiés, en vrac parmi 52 cartons de documents abrités par la Bibliothèque du Congrès, aux États-Unis. Il y a un peu plus d'un an, Andrew F. Gulli, le rédacteur en chef de la revue littéraire The Strand, avait obtenu un de ces textes, intitulé Adventure on a Bad Night.

La revue récidive, avec deux textes, cette fois, assez courts, intitulés Charlie Roberts et Only Stand and Wait [Seulement attendre]. Le premier déroule la conversation de deux amants tout juste réconciliés, autour d'un dîner à préparer, mais dérive vers un troisième personnage qui sème la zizanie...

Le second texte, fulgurant, détaille la réaction d'un patient aveugle qui, après une opération, recouvre la vue. À l'impatience succèdent l'appréhension, puis la peur brute.

Selon Gulli, qui signe une introduction aux deux textes, Jackson « est née bien trop tôt, au vu des livres et des nouvelles qu'elle aimait à écrire, et ses œuvres se sont révélées bien plus adaptées aux générations suivantes de lecteurs qu'à celle de son époque ».

Le dernier numéro de The Strand peut être commandé sur le site de la revue.

Photographie : The Strand et Shirley Jackson (Armen, CC BY SA 4.0)