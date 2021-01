Racisme ordinaire en Amérique : un texte inédit de Shirley Jackson

Shirley Jackson a laissé un héritage littéraire foisonnant, en regard de sa brève carrière finalement. Et comme l’époque a besoin de surprise, le Strand Magazine poursuit son œuvre de défricheur en exhumant ce 17 janvier une nouvelle inédite — ou plus manifestement perdue — de la romancière.

Selon le Guardian, qui dévoile l’affaire, le fils de Shirley, Laurence Hyman, aurait mis la main dessus, empaquetée avec d’autres affaires que la Library of Congress avait dans un lot de 52 cartons. Adventure on a Bad Night raconte l’histoire d’une migrante enceinte, essayant de passer un coup de fil dans une station essence. Elle se confronte au racisme le plus flagrant et odieux, de la part du commis.



Le lieu devient un microcosme, exacerbant toute la société américaine : racisme, marginalisation, indifférence, défiance… les immigrés ont été les bienvenus, mais uniquement ceux déjà intégrés, en somme. Tout cela raconte aussi « la manière dont une femme indépendante se révolte contre les mauvais traitements infligés à une migrante enceinte et décide de l’aider », reprend le rédacteur en chef de Strand, Andrew F. Gulli.

Shirley, romancière et visionnaire

« En cette période difficile, nous avons besoin de ce message que passait Shirley Jackson, sur l’humanité en partage et combien les héros combattant préjugés et ignorance peuvent faire toute la différence. »

Selon le fils, l’histoire aurait été écrite vers 1944 : la référence aux carnets de rationnement, la vision de New York et les années de guerre sont autant d’indices intéressants sur la vision du monde.

Shirley Jackson est probablement décédée au sommet de sa gloire s’accorde-t-on à reconnaître, mais au cours des années qui suivirent, sa réputation et la popularité dont elle jouissait se sont estompées, voire éteintes. Quand son fils décida de reprendre en main l’héritage et l’exploitation de l’œuvre, il redonna un coup de fouet : ce fut l’époque de l’adaptation de The Haunting of Hill House, chez Netflix, par exemple.

Ou encore, La loterie, une nouvelle portée sur grand écran en long-métrage, publiée initialement en 1948, envisagée en 2018. « Je pense que ma mère serait très exaltée de toute l’attention portée à son travail. Et je suis certain qu’elle trouverait la pertinence de ses œuvres, en regard de l’époque, assez troublante. Elle observerait certainement tout cela avec un amusement ironique. Et ne manquerait pas d’humour pour y contribuer », conclut le fils.

Et pour cellezéceu qui n'ont pas encore vu le biopic, en voici la bande annonce :

2021, une année Shirley ? « La possibilité du mal, qu’elle a entrevue un jour de printemps ensoleillé, est, plus que jamais, avec nous… » Charmant, cet enfant…

