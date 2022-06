États-Unis : la régulation du prêt numérique, morte et enterrée

La loi de régulation du prêt numérique du Maryland, connue sous l'appellation Maryland House Bill 518, dans les cartons depuis 2020, s'était concrétisée tout au long de l'année 2021 pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022. Elle prévoyait un encadrement du prêt des « produits littéraires électroniques » — ebooks et audiolivres, donc — et surtout de l'acquisition des droits afférents par les établissements.

Pour la première fois, un État insistait en effet sur « des conditions raisonnables » proposées par les éditeurs aux bibliothèques, afin de contrer des tarifs particulièrement inconstants – avec une tendance à la hausse et des conditions de prêt jugées restrictives par les professionnels.

Aux États-Unis comme dans d'autres pays, comme la France et des pays européens, les éditeurs peuvent en effet fixer et modifier les conditions et tarifs de prêt, de manière unilatérale. Craignant une cannibalisation des ventes de livres numériques par le prêt, les maisons et groupes éditoriaux gonflent souvent les tarifs des licences pour le prêt de livres numériques ou de livres audio, au détriment des bibliothèques — et de l'argent public.

Depuis plusieurs années, les bibliothécaires américains dénoncent cette situation, appelant à une intervention de l'État. Et de citer les fortes différences de prix : en septembre 2019, la version numérique de L'Institut, de Stephen King, coûtait 14,99 $ pour le grand public, contre 59,99 $ pour les bibliothèques. Pour l'audio numérique, le grand public dépense 14,95 $, les bibliothèques 99,99 $. Certes, des conditions spécifiques accompagnent ces achats, mais ces derniers doivent aussi être renouvelés, une fois la licence expirée.

“Deux siècles de loi fédérale”

L'édition n'était pas restée de marbre face à la législation du Maryland : l'Association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) avait rapidement dénoncé une loi inconstitutionnelle, qui allait à l'encontre du Copyright Act américain en privant les éditeurs et auteurs d'une partie de leurs droits.

Attaquée, la loi n'avait finalement pas été appliquée à partir du 1er janvier 2022, le temps que la justice se prononce. La juge Deborah L. Boardman avait prononcé une injonction préliminaire, et l'État avait finalement fait machine arrière, en avril dernier.

Le jugement est désormais confirmé, avec une injonction permanente. « Par son jugement, la Cour affirme à nouveau que la loi du Maryland est inconstitutionnelle, car elle “contrevient et est interdite par le Copyright Act”, et “s'oppose à l'application et l'exécution des objectifs et intentions du Congrès” », cite l'AAP dans un communiqué qui se félicite de cette conclusion.

« L'accroc [au Copyright Act] était incroyable, parce qu'il entrait en conflit avec deux siècles de loi fédérale et bouleversait une économie numérique dans laquelle les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs du monde entier peuvent mettre à disposition du public des contenus sous droits dans une pléthore de formats et de modèle d'accès, y compris plus d'un demi-milliard de prêts en bibliothèque dans les seuls États-Unis », prend soin de préciser Maria A. Pallante, PDG de l'Association des éditeurs américains.

Plusieurs États américains avaient emboité le pas du Maryland, avec leur propre législation, mais cette décision judiciaire pourrait y mettre un brutal coup d'arrêt. Un encadrement du prêt numérique, aux États-Unis, nécessiterait ainsi un débat au niveau fédéral, et des traités internationaux relatifs au droit d'auteur et au copyright pourraient encore s'y opposer.

Photographie : Marco Verch, CC BY 2.0