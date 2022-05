États-Unis : Rhode Island tient à sa régulation du prêt numérique

Rhode Island, le plus petit État du pays, n'abandonne pas les grandes manœuvres : le projet de loi adopté par le Sénat exige que les éditeurs qui offrent des licences de prêt de livres numériques aux écoles et bibliothèques appliquent des « conditions [commerciales] raisonnables ». Ces dernières « permettraient aux bibliothèques, aux écoles et aux établissements d'enseignement de fournir un accès aux contenus à leurs utilisateurs et aux étudiants », sans forcément se ruiner.

La question de la hausse importante des coûts liés à l'acquisition de licences par les établissements de prêt n'est pas récente, aux États-Unis, au Canada ou même en France. Alors que les budgets des établissements de lecture publique ont tendance à stagner, certains éditeurs n'hésitent pas à augmenter les tarifs, ou à appliquer des conditions d'utilisation restreintes, qui limitent par exemple le nombre de prêts simultanés aux usagers ou obligent à des rachats réguliers de licences.

Une atteinte au droit d'auteur ?

Le projet de loi porté en ce moment comprend des changements potentiellement importants aux dispositions actuelles : notamment à travers un paragraphe qui stipule explicitement que toute licence pour le prêt de livre numérique et de livre audio numérique « qui limite les droits d'une bibliothèque ou d'une école en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur, ne sera pas exécutoire ».

En 2021, l'État du Maryland avait adopté une législation historique, dans le domaine des bibliothèques, en instaurant une obligation pour les éditeurs de mettre à disposition des bibliothèques les titres numériques et audio de leurs catalogues, à des conditions « raisonnables ». À partir du 1er janvier 2022, des « garde-fous », selon l'expression des représentants de l'État, devaient s'appliquer.

Une loi finalement bloquée par la procédure de l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP), laquelle a débouché sur une injonction préliminaire qui suspendait, en février dernier, l'application des dispositions légales. Les éditeurs avaient brandi l'inconstitutionnalité de la loi de l'État du Maryland, estimant qu'elle allait à l'encontre de leurs droits garantis par le Copyright Act américain. En avril dernier, l'État du Maryland a finalement renoncé à réguler et encadrer légalement le prêt numérique en bibliothèque, prenant acte de l'interprétation de la juge fédérale.

Des projets de loi similaires sont actuellement en attente dans une demi-douzaine d'autres États américains. Dans au moins quatre de ces États — Connecticut, Missouri, Tennessee et Illinois — les processus semblent bloqués. Fin décembre, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, avait opposé son veto au projet de loi sur les livres numériques des bibliothèques de New York, indique Publishers Weekly.

Crédits : Daniel Sancho (CC BY-SA 2.0)