Chine : un manuel scolaire aux “illustrations obscènes

Le gouvernement chinois a ordonné une révision nationale des manuels scolaires suite à un tollé public concernant des illustrations jugées « laides, sexuellement suggestives » et « secrètement pro-américaines ». Parents et experts craignent néanmoins que cette campagne n’aggrave une censure déjà très stricte qui frappe les publications culturelles.

Certaines des illustrations incriminées montrent des petits garçons avec des renflements au niveau du pantalon ressemblant au contour des parties génitales. Du même acabit, une vignette représente des enfants jouant, un garçon a les mains posés sur la poitrine d’une petite fille tandis qu’un autre garçon tire sur la jupe enfant. Et même, pour garder la ligne, l’illustration d’une petite fille sautant à la corde dont les sous-vêtements sont exposés.

Sacrilèges à répétition

Les internautes chinois ont également accusé les illustrations d’être « pro États-Unis », car elles donnent à voir plusieurs enfants portant des vêtements avec des rayures et des étoiles aux couleurs du drapeau américain. À l’inverse un dessin montrant un drapeau chinois mal représenté – le positionnement des étoiles est inversé – a été accusé d’être « anti-Chine ».

Beaucoup ont exprimé surprise et colère en constatant que des illustrations « de qualité inférieure » ont non seulement fait leur entrée dans des manuels publiés par l’éditeur d’État people’s Éducation Press, fondé en 1950, mais soient également passées inaperçues pendant près de 10 ans. Pour d’autres la question était de savoir comment ces ouvrages avaient pu passer le processus d’examen des publications notoirement strict du pays.

C’est sur Weibo, équivalent chinois de Twitter, que les illustrations ont commencé à circuler, associées à plusieurs hashtags dont People's Education Press Math Teaching Material (#人教版数学教材#) qui a attiré plus de 860 millions de vues jeudi après-midi, ainsi que People's Education Press Mathbook Illustration Controversy (#人教版数学教材插图引争议#) recueillant plus de 190 millions de vues d’après le site WhatsonWeibo. C’est également là que le 26 mai, l’éditeur a répondu à la controverse.

Dans sa déclaration, la maison a affirmé qu’elle réévaluerait les illustrations de ses livres de mathématiques et en améliorerait la qualité de conception. Le communiqué a reçu plus de 600 000 likes. Dans un premier post, la société annonçait : « Nous avons commencé à redessiner les couvertures et certaines illustrations des manuels de mathématiques pertinents pour améliorer les techniques de peinture et élever le talent artistique ».

Deux jours plus tard, la première tentative n'ayant suffit à apaiser les foudres d'internet, l’éditeur faisait son mea-culpa dans un second communiqué : « nous avons réfléchit sérieusement et nous nous sentons profondément coupables, et exprimons par la présente nos plus sincères excuses. »

Pour le ministère chinois de l’Éducation une chose est sûre, « les problèmes identifiés seront corrigés immédiatement, et les responsables de violations des disciplines et des règlements seront sévèrement tenus pour responsables. Il y aura une tolérance zéro, » rapporte le New York Times.

Cette polémique intervient alors que la Chine a d’ores et déjà resserré son emprise sur le contenu idéologique intimant aux universités de mettre l’accent sur l’étude du marxisme et des écrits de Xi Jinping, plus haut dirigeant chinois.

Crédits photo : Twitter @mengdeming