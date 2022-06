Solène Chabanais, nouvelle Présidente de la commission internationale du SNE

Le romancier américain s’embarquait, début 2021, dans une aventure éditoriale très personnelle : avec la création de The Shards, il proposait de faire la lecture à ses fans, tout en offrant les premiers chapitres de ce nouveau récit. Le tout articulé autour d’un site commercialisant des produits dérivés et des abonnements à différents podcasts. Et voici que The Shards devient livre à part entière…