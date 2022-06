La Revue dessinée débarque en Italie

Fondée en 2013, grâce à un financement participatif, La Revue dessinée est aujourd’hui disponible en librairie, à la manière d’un mook. Ses créateurs, Franck Bourgeron, Olivier Jouvray, Kris, Sylvain Ricard, Virginie Ollagnier et David Servenay ont depuis fait grandir le projet avec d’autres parutions – XXI, 6MOIS et TOPO, toutes éditées par la société 4 revues. Et voici donc qu’un alter ego surgit en Italie.

La présentation de cette initiative, pionnière pour l’Italie, a eu lieu au Salon du livre de Turin. Le magazine a beaucoup de choses en commun avec son grand-frère français : il sera totalement indépendant, soutenu uniquement par ses lecteurs et rémunérera de manière égale les illustrateurs, les scénaristes et les journalistes (ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas dans le monde de fumetti, et pas que…).

L’idée de construire un projet italien basé sur une idée française est venue pendant la pandémie à Massimo Colella, qui vit à Paris depuis 20 ans et est abonné depuis 2013 à la Revue dessinée, qui en est à son 37e numéro, se vend à plus de 20.000 exemplaires en librairie tous les trois mois et compte à présent 12.000 abonnés.

Sujets sociaux, politiques, environnementaux

Le magazine trimestriel, de 228 pages, comprendra dans chaque numéro une enquête traduite du français.

Dans le premier numéro, on découvrira une bande dessinée sur le TAV Paris-Lyon écrite par des auteurs français et italiens. D’autres sujets porteront sur le réchauffement climatique, la renaissance du territoire, ou encore le football social, un nouveau sport dont les règles sont différentes de celles du football (un joueur ne peut pas marquer plus d’un but, il n’y a pas d’arbitres, pas de joueurs sur le banc).

Le deuxième numéro abordera des sujets tout aussi importants, tels que la violence obstétricale, qui touche environ 1 million de femmes en Italie, et le travail des modérateurs web.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Rigueur du journalisme et puissance des fumetti

Une précision s’impose : il s’agit d’un projet de « journalisme en fumetti » et non de journalisme graphique, puisque le projet réunit un journaliste, chargé de trouver le sujet et de faire l’enquête, et un dessinateur, qui, en collaboration avec la rédaction, est chargé de créer le récit et de l’illustrer. L’objectif, explique le rédacteur Coccia, est de « combiner la rigueur du journalisme et la puissance de la bande dessinée ».

La couverture suggère l’idée d’aller en profondeur, et l’inspiration vient d’une nouvelle singulière : à Tahiti, on a découvert un récif corallien à moins de 30 mètres de profondeur qui a pu résister, car il est protégé du réchauffement climatique. C’est une métaphore qui explique la philosophie de ce nouveau magazine : enquêter en profondeur pour éviter la pollution médiatique.

L’éloge de Coccia est en effet celui de la lenteur : la bande dessinée est lente, et demande au lecteur du temps et de l’attention. « La lenteur est l’une des principales caractéristiques du support, elle est inhérente au format », souligne-t-il. En effet il faut environ neuf mois, le temps d’une grossesse, pour donner naissance à une histoire.