Offrir plus d'opportunités aux créateurs

« Cela menace non seulement la diversité des expressions culturelles, mais aussi l’existence même de certaines formes d’expressions, en particulier dans les pays du Sud », déclare Toussaint Tiendrebeogo, Secrétaire de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. Il dirige le projet « Appui aux nouveaux cadres réglementaires visant à renforcer les industries culturelles et créatives et la promotion de la coopération Sud-Sud ».

Ce partenariat est le fruit de dix années de collaboration entre l’UNESCO et l’Union européenne (UE). Depuis 2019, ce nouveau projet UE/UNESCO démontre dans douze États membres de l'UNESCO, que la transformation de la gouvernance des industries culturelles et créatives peut participer de la réduction de la fracture numérique, tout en créant de nouvelles opportunités socioéconomiques.

En dix-huit mois seulement, diverses équipes nationales ont élaboré, avec le soutien d’experts internationaux, des politiques, lois et mesures qui ont permis des transformations majeures en Éthiopie , Gabon et la Jamaïque, en passant par la Namibie et la Palestine. En Géorgie par exemple, des usines abandonnées sont transformées, dans tout le pays, en espaces de création pour que les artistes puissent y travailler et présenter leurs œuvres.

Cela donne aux communautés une occasion de se rassembler et de profiter, ensemble, et souvent pour la première fois, d’œuvres contemporaines produites localement. Au Costa Rica, un secteur musical plus compétitif est en train de voir le jour créant ainsi de nouvelles opportunités, en particulier pour les jeunes.

Une réaction mondiale

Dans le monde entier, les professionnels des secteurs culturels et créatifs ont été parmi les plus fortement touchés par les fermetures provoquées par la pandémie de la COVID. L’UNESCO estime les pertes d’emplois à plus de 10 millions au cours de la seule année 2020 dans ces secteurs. Mme Medici explique que bien que les arts et la culture aient été indispensables à notre bien-être et aux relations sociales pendant la crise, les personnes actives dans les secteurs créatifs étaient souvent les dernières à percevoir les aides financières.

« De nombreuses personnes ont été poussées dans leurs derniers retranchements et il y a réellement lieu de s’inquiéter d’une perte irréversible d’expressions culturelles à un moment où celles-ci sont plus que jamais nécessaires pour nous aider à faire face aux importants défis de la crise climatique et des conflits et pour reconstruire en mieux », déclare-t-elle.

Durant la crise, le projet est parvenu à défendre les droits des travailleurs culturels et créatifs et à les inclure dans les plans d’aides financières des gouvernements. Mais il reste encore beaucoup à faire. En s’appuyant sur la réussite du projet actuel, l’UNESCO cherche désormais à élargir son appui à d’autres pays du Sud. De nouveaux efforts chercheront à réduire la fracture numérique, tout en promouvant les Objectifs de développement durable, alors que l’échéance de 2030 approche à grand pas.

crédits photo : Alina Grubnyak / Unsplash