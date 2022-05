Dans l'édition, la conception graphique est primordiale

Emilio Macchia et Erica Preli, graphistes, ont fondé le studio eee, installé à Bologne et Ravenne : il s’occupe, entre autres, de direction artistique et de conception graphique pour l’édition. Ils ont également conçu un festival, ou salon du livre d’art, appelé Fahrenheit 39, à Ravenne, depuis 2010. Eux-mêmes définissent leurs livres comme étant « invendables » : des objets de recherche, parfois très expérimentaux.

La rencontre a été coordonnée par Filippo dalla Villa, président coordinateur national de la CNA (Confédération nationale de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, qui a également une section consacrée à l’édition). Le dialogue entre les deux graphistes et la rédactrice de Minimum fax, une maison d’édition indépendante de Rome fondée en 1994, a porté sur l’importance de l’élément graphique et de la matérialité de l’objet livre pour une maison d’édition et un studio de graphisme. Ainsi que sur la question de la relation entre les entreprises et les industries culturelles.

“L’expérience de l’objet” toujours fondamentale

Ces dernières années, le travail de l’éditeur s’est accompagné de certains changements, notamment en ce qui concerne l’expérience visuelle du texte avant qu’il ne devienne livre. L'assistante édito de Minimum fax, Valeria Veneruso, employée depuis 2014, raconte l’évolution de son travail : « En 2014, il y avait les épreuves et les cromalins. » Il était donc possible d’avoir un aperçu du livre avant qu’il sorte en librairie. Aujourd’hui, les imprimantes traitent les fichiers en PDF et « pour repérer les coquilles, nous faisons défiler le PDF ». Cependant, il demeure très important de pouvoir voir physiquement le livre avant sa sortie en librairie.

On peut alors se demander dans quelle mesure les matériaux influencent le succès d’un produit éditorial : Erica Preli affirme que pour elle, « l’expérience de l’objet, le fait de vivre l’objet et de le toucher est fondamental ». Dans son studio de conception graphique, elle réalise des livres introuvables en librairie, des catalogues d’art et de festivals, des livres de photographie à court tirage.

« Dans le choix des matériaux et des techniques d’impression, nous transmettons le contenu des livres eux-mêmes », confirme son collègue. En revanche, indique Valeria Veneruso, Minimum fax dispose de graphistes externes qui conçoivent les collections et les couvertures.

Des projets pas toujours faciles

L'autre réalité est que les projets souffrent du manque de fonds. Ou parce que, lorsqu’il s’agit de textes, la relation avec les auteurs est difficile. Les éditeurs doivent souvent ramener les auteurs au bercail, mais selon Valeria Veneruso, ils doivent surtout « les soutenir ». Bien que, rappelle-t-elle avec ironie et une pointe de cynisme, « le meilleur auteur est celui qui est mort ». Travailler sur un texte du domaine public compte de nombreux avantages. Et d'ajouter que « les livres nous font rêver, mais ils demeurent des produits » et que ce jeu de médiation entre éditeur et auteur s'avère très difficile.

Le discours se déplace ensuite vers le cœur du livre : la cage (gabarit), sa conception graphique. « La police de caractères ajoute tellement à la personnalité du produit », dit Erica Preli. Elle évoque ainsi les revues qu’elle a produites en réfléchissant beaucoup à la police et créant des objets parfois inédits et très singuliers. Certains avec de fausses couvertures, dans certains cas quasiment sans couverture – l’introduction était imprimée directement dessus.

Chez Minimum fax, où l’édition de texte traditionnelle ne peut pas jouer autant sur les formats, on se concentre plutôt sur le calibrage pour donner l’impression qu’un texte est moins long. En effet, l’éditeur reconnaît éviter les livres trop longs qui effraient le lecteur. Or, pour l'appâter, définitivement, la couverture est primordiale : elle vient avant le texte.

Ainsi, en 2017, le graphisme de Minimum fax a changé : il fut alors très difficile de trouver la bonne direction à prendre, le visuel étant le premier promoteur de l'oeuvre, insiste Valeria Veneruso.

Selon Emilio Macchia, « la couverture est la dernière chose que nous faisons dans le processus de fabrication d’un livre », elle est l’habit du livre. Les clients posent souvent la question de la couverture, en effet, qui est pour ce studio un espace de recherche pour exprimer le contenu. « La couverture est un objet cinétique tout comme le livre » note-t-il, « elle bouge ».

Entreprise et édition : un lien à nouer ?

Enfin, le sujet majeur de la relation entre l’industrie et l’édition est abordé. Le monde de l’édition peut-il rencontrer le monde des affaires ? Comment créer des synergies avec le monde des affaires et comment créer une culture d’entreprise ? Filippo voudrait que l’édition produise quelque chose que soit une « narration de l’évolution mentale de l’entrepreneur ».

Valeria Veneruso estime que la rencontre entre l’édition et l’entreprise est une tendance d’avenir et se souvient d’un précédent projet de collaboration avec Poste Italiane, qui, afin de donner de la culture à ses employés, avait choisi de leur offrir en cadeau un recueil de nouvelles publié par Minimum fax appelé Giovani Leoni.

Il fut un temps où l’industrie et la littérature, les maisons d’édition et les entreprises communiquaient beaucoup plus qu’aujourd’hui. À l’époque du style dit industriel, un style de design italien très apprécié à l’étranger. « Nous nous battons contre l’idée que cela n'est plus possible », déclare Erica Preli, non sans audace. Bien que certains obstacles et idées doivent être surmontés : la qualité de la conception graphique est parfois sous-estimée et on pense toujours que les lecteurs et les consommateurs ne peuvent pas comprendre les projets les plus innovants.

Selon elle, « le moment est venu de prendre des risques, de sortir des cages, de collaborer avec les industries ». Et de résumer : « Les personnes qui ont les idées doivent arrêter de penser que le lecteur ne comprendra pas. »

crédits photo : Federica Malinversno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - De gauche à droite : Erica Preli, Emilio Macchia, Filippo dalla Villa et Valeria Veneruso