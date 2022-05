Le meurtre parfait ? Tuer son mari dans un roman, puis en vrai

Daniel Brophy était un instituteur dévoué : en ce jour ensoleillé de juin 2018, il est même parti plus tôt de chez lui afin de réparer une fuite survenue à l’école de cuisine dans laquelle il travaillait. Mais quand les étudiants et élèves sont arrivés, quelques heures plus tard, à l’Oregon Culinary Institute de Portland, ils ont retrouvé leur professeur mort, une balle logée dans son dos, une autre dans le ventre.

Le suspect numéro 1 : sa femme, Nancy Crampton Brophy. Arrêtée trois mois plus tard, le 5 septembre 2018, pour meurtre par arme à feu et port illégal d’arme, elle fait aujourd'hui l'objet d'un procès, qui a débuté en avril dernier devant un tribunal de Portland.

Non seulement elle avait souscrit à plusieurs assurances-vie qui prévoyaient le versement d’un total de 1,4 million de dollars en cas de décès de son mari, mais elle avait également acheté, quelques semaines avant le meurtre, un superbe pistolet Glock - probablement l’arme du crime, mais dont le canon est malheureusement introuvable depuis ce fameux 2 juin 2018. Selon elle, l’arme était destinée à son mari, pour qu’il se protège lorsqu’il allait à la chasse aux champignons.

Mais le point le plus probant, largement mis en avant par les enquêteurs depuis le début de ce procès, ferait frémir bien des auteurs de polars. Nancy Crampton Brophy, écrivaine, a publié en 2011 un article au nom... significatif : How to Murder Your Husband. Cette publication, découverte peu après son arrestation, provoque l'émoi parmi les médias du monde entier.

De plus, sa série de romans Wrong Never Felt So Right comprend les titres The Wrong Husband et The Wrong Lover. Les caméras de sécurité ont par ailleurs capturé, en vidéo, la fourgonette de Crampton Brophy à l'extérieur de l'Institut, le 2 juin 2018 – quelques minutes seulement avant que son mari ne soit abattu de deux balles dans une salle de classe.

Sur le blog de Mme Crampton Brophy, on trouve de quoi commettre le crime parfait : méthodes, motivation, gain financier d'un tel crime - notamment en cas de conjoint indésirable - et utilisation d'une arme à feu, « bruyantes, salissantes et nécessitant une certaine habileté ». La femme doit, selon elle, « être organisée, impitoyable et très intelligente. » Ses compétences littéraires ne lui ont, cependant, jamais permis d'avoir un revenu suffisant. Le couple ne remboursait jamais leurs prêts, et était criblé de dettes.

Du côté de la défense, on prône l'amnésie, et le choc, qui légitimeraient les oublis et la disparition du canon depuis le meurtre de Daniel Brophy. L'activité littéraire de Nancy ne serait en rien liée à la mort subite de son époux, sept ans après la publication de Comment tuer son mari. « Je m'en sortais mieux financièrement avec Dan vivant qu'avec Dan mort » plaide Nancy Crampton Brophy, qui explique avoir été vue sur les caméras parce qu'elle conduisait pour trouver l'inspiration.

Désormais âgée de 71 ans, la romancière – et sa défense – ne semble pas faire l'unanimité parmi les jurés de ce procès, dont la date de clôture n'a pas encore été communiquée. Toutefois, ce n'est pas la première fois que le livre semble inspirer le « crime parfait » : en 2017, Liu Yongbiao est démasqué par la police après un quadruple meurtre.

Il avait pour projet un nouveau polar, dont l'intrigue tournait autour d'un auteur multipliant les assassinats les plus macabres, sans jamais être retrouvé. Il sera condamné à mort en 2018. Parfois, la frontière entre fiction et réalité devient très fine...

Via NY Times, The Daily Beast, Oregon Live

Illustration : Maxim Hopman / Unsplash