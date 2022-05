Au Royaume-Uni, l'édition en plein burn out 

L'enquête, commandée par le Bookseller, a suscité plus de 230 réponses. Parmi elles, le personnel de l'édition domine, avec 87 % de participation. Et 64 % d'entre eux ont déclaré une défaillance de leur santé mentale au cours de cette année.

Le burn out, ou épuisement professionnel, est un sujet très tabou, en France comme ailleurs. Ni enquête ni sondage ne permettent aujourd’hui de constater globalement l’impact de cette maladie sur les professionnels de l’édition. Cette nouvelle étude est donc novatrice : elle permet notamment, en sortie de pandémie, de percevoir des failles dans la protection des salariés du secteur. Disponibilité immédiate et charges de travail intenses ont eu raison, pour nombre de personnes interrogées, de leur bien-être au travail.

L’épidémie de Covid-19, et ses conséquences sur le fonctionnement salarial — télétravail, distanciel, visio — sont en tête des causes de burn out pour les professionnels de l’édition britannique. Le travail à domicile diminue la frontière vie privée - vie professionnelle, et favorise le sentiment de devoir travailler plus pour compenser l’absence au bureau. « L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une blague ! J’ai entendu des assistants de rédaction ne pas prendre leur pause déjeuner et même annuler des séances de formation, car ils estimaient devoir continuer à travailler » explique au Bookseller un éditeur, travaillant dans l’industrie depuis près de 10 ans.

63 % des personnes interrogées ont déclaré travailler plus que leurs heures contractuelles chaque semaine, parfois jusqu’à 20 ou 30 heures supplémentaires. Selon les salariés, l’explosion de nouveaux formats, comme le livre audio et numérique, ajoute une charge supplémentaire à leur travail quotidien. Le pic de l’épuisement professionnel ? Novembre 2021, où se cumulaient ventes de Noël, problèmes d’approvisionnements et pandémie.

En conséquence, et légitimement, les concernés demandent un salaire équivalent à leur charge de travail — une évolution qui ne semble pas près d’arriver. « Il s’agit certainement d’un secteur impitoyablement compétitif et rentable, et j’aimerais vraiment qu’une partie de ces bénéfices soit réinvestie dans les personnes qui travaillent si dur pour créer les livres », explique un éditeur. Pire : 38 % des répondants se disent prêts à quitter leur emploi.

Burn out en France : des chiffres considérables

Par ailleurs, cet épuisement professionnel ne semble pas cantonné aux maisons d'édition. Du côté des librairies, la pandémie et ses conséquences horaires ont eu raison du bien-être des professionnels. Selon un assistant archiviste, « Les rotations n'étaient parfois communiquées qu'une ou deux semaines à l'avance […] on attendait de vous que vous acceptiez des changements de dernière minute dans votre planning. »

En France, le couvre-feu imposé par le gouvernement durant les pics de contamination avait suscité de l'inquiétude parmi les libraires. « [Ils] sont à genoux après le mois passé : les faire bosser tous les jours, ça nous envoie dans le mur, avec burnout et arrêts maladie », indiquait en janvier 2021 Jérôme Cuvilier, libraire à La Manœuvre (Paris). Ouverture le dimanche et difficultés à trouver des horaires convenables s'ajoutaient aux contraintes d'un secteur largement fragilisé par l'année 2020.

Si le burnout dans l'édition française est encore tabou, quelques témoignages, comme celui de Frédéric, dans L'Express, confirment l'impact de la course aux chiffres et aux ventes sur le mental des salariés. « On m'en demandait de plus en plus. Par effet boule de neige, je demandais à mon équipe beaucoup d'efforts, et sans augmentation à la hauteur de leur investissement par ailleurs. J'accomplissais l'infaisable », assurait l'ancien directeur éditorial d'une grande maison d'édition.

En juin 2015, il est officiellement diagnostiqué d'un burn-out. Impossible d'approcher d'une librairie sans développer de plaques rouges. Selon le neuvième baromètre du cabinet Empreinte Humaine, publié en mars dernier, près de 2,5 millions de salariés seraient en état de burn-out sévère à la sortie de la crise sanitaire.

Crédits : Unsplash / Kampus