Littératures de l'imaginaire : le profil des lecteurs

Depuis 2019, l'Observatoire de l'imaginaire a décidé de réaliser un sondage annuel pour aider à mieux identifier les lecteurs des littératures de l'imaginaire. « La connaissance de ce lectorat est essentielle pour permettre de mieux faire connaitre le genre, mais surtout de comprendre le poids qu'il a en fonction de différents critères, comme la localisation du lecteur, la présence de salon dans sa région... », expliquent ses membres.

Loin des stéréotypes

Le sondage, qui passe par la plateforme associative, Framasoft, a rassemblé plus de 6000 participants, dont 57,6 % de femmes, contre 39,7 % d’hommes, et 2,7 % qui se disent non binaires. Quant à l’âge du lectorat, les trentenaires, avec 33,1 %, dépassent les 20-29 ans, qui comptent pour 24,2 % des participants. Les 40-49 ans constituent également une part non négligeable à 23,6 %, contredisant cet amalgame fait entre littérature de l’imaginaire et jeunesse.

Si on prend en compte le genre dans l’âge du lectorat, on constate que l’âge moyen des femmes est plus faible que celui des hommes : 68 % d’entre elles ont moins de 40 ans, quand le chiffre descend à 47 % pour les femmes.

Autre donnée qui contredit certaines idées préconçues : seuls 9,7 % des lecteurs qui ont participé à ce sondage sont des étudiants, contre 78,6 % d’actifs. Loin du stéréotype du lecteur de littérature de l’imaginaire enfermé dans sa chambre... En outre, les lecteurs qui affectionnent la littérature imaginaire lisent au moins 10 livres par an à 87 %, quand 56 % en lisent au moins 30.

Au sujet des sous-genres regroupés derrière ce terme d’imaginaire, ce sondage révèle que 80 % des lectures du côté des hommes seront tournés vers la science-fiction, quand on atteindra un chiffre de 75 % pour les femmes, mais pour la littérature de fantasy. L’Observatoire de l’Imaginaire détaille ses données : « La fantasy est lue en priorité par un public féminin, entre 20 et 39 ans, là où la science-fiction l’est majoritairement par des hommes après 40 ans. » Globalement, 50 % déclarent lire du fantastique et 20 % du steampunk.

Une pratique de la lecture numérique

Les résultats de ce sondage nous en apprennent également sur les habitudes de lecture, notamment que les lecteurs de littérature de l’imaginaire lisent beaucoup en numérique. En effet, 57 % déclarent lire en numérique ebooks et / ou livres audio. Mais seuls 3 % lisent exclusivement en numérique. Des chiffres qui dépassent la moyenne des lecteurs d’après une dernière étude Ipsos.

La liseuse arrive en tête des appareils de lecture avec 74 %. Ce chiffre est bien plus haut que la moyenne nationale. Le smartphone arrive plus loin avec 28 %. Autre chiffre impressionnant, 74 % écoutent des livres audio et souvent des livres déjà lus sur papier ou en numérique. Par contre, 1 lecteur sur 3 n’achète pas de livre numérique.

L’Observatoire de l’Imaginaire est né en 2017 à la suite des États généraux de l’Imaginaire. L’ambition de cette institution est de fournir des données pour des travaux potentiels ou des réflexions autour des domaines de l’Imaginaire.

À LIRE:SF, Fantasy... “La littérature n’est pas réductible à des cases“

En mars dernier déjà, une étude du CNL et de l’institut IPSOS, « Les jeunes et la lecture » avait rendu ses résultats. On y découvrait une évolution de style de lecture, et de manière de s’approprier la lecture. Si le roman était resté en tête des préférences de lecture, manga, science-fiction et fantastique se révélaient largement plébiscités. Notamment grâce au Pass Culture : 50 % des livres achetés sur la plateforme sont des mangas.

L'étude est à découvrir dans son intégralité ci-dessous :

Crédits : Guillaume de Germain/Unsplash