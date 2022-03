Science-fiction, manga, écran : oui, les jeunes aiment lire, mais à leur manière 

La lecture, décrétée Grande Cause Nationale en cette dernière année de quinquennat, fait parler depuis quelques mois. Après les campagnes #10marsjelis et #jeliscommejeveux, une étude lancée par le Centre National du Livre tente de mesurer, comprendre et identifier les pratiques ainsi que les leviers et freins à la lecture chez les jeunes de 7 à 25 ans.

Déjà menée en 2016, elle permet de pointer des évolutions dans les habitudes de lecture des jeunes. Surtout après les confinements : on le sait, usages numériques et temps d'écran ont largement augmenté durant la pandémie. De quoi provoquer une diminution du temps de lecture ? Rien n'est moins sûr.

« J’ai souhaité y voir plus clair. On entend beaucoup : "les jeunes ne lisent plus… il y a le problème des mangas …". Nous devons connaître les freins à la lecture pour créer une politique publique qui ait du sens », explique Régine Hatchondo, présidente du CNL.

Conclusion principale : pas d'inquiétude, les jeunes lisent encore. Et même beaucoup : 93 % des 7-25 ans déclarent lire des livres et 84 % adorent ou aiment ça.

Mais de nombreux éléments entrent en ligne de mire dans l'analyse : habitudes de lecture différentes des anciennes générations, inégalités dans le couple impactant l'éducation littéraire, et les écrans, bien sûr. Le mépris ambiant envers de nouveaux genres plébiscités par les jeunes, comme le manga ou la science-fiction, semble également favoriser une autonomisation, voire une contestation, de la part de la jeunesse.

Ecrans : la clé du décrochage ?

Un constat alarmant : la lecture dite de “loisirs” s'effondre à l'adolescence. Elle décline chez tous les jeunes après douze ans, encore plus chez les garçons : 89% d'entre eux lisent pour leurs loisirs à 10-12 ans ; 68% à 13-15 ans. Constat encore plus inquiétant : 5 % des jeunes détestent lire. 16 % d'entre eux n’aiment pas particulièrement ça. Une chute drastique après l'entrée au collège donc, corroborée, parfois, par une détestation de la pratique.

Alors, des livres trop longs ? Un dégoût du programme littéraire chez les collègiens ? Les hypothèses se tiennent, car en matière de genre littéraire, la BD devance désormais le roman chez les 7-19 ans.

En outre, la variable « écrans » – souvent invoquée par les analystes – occupe un bel espace dans l'économie de l'attention. On le sait, le temps d'écran a augmenté durant les confinements. Par conséquent, la faculté de concentration a diminué. En moyenne, les lecteurs “loisirs” lisent 3h14 par semaine, mais l’ensemble des 7-25 ans (lecteurs on non) passe 3h50 par jour devant un écran. Et les jeunes sont nombreux à faire autre chose sur écran en même temps qu’ils lisent : envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux ...

Pour autant, ne fustigeons pas trop vite la technologie. Les écrans sont, pour les jeunes, vecteurs de lecture : globalement, 29 % des lecteurs loisirs choisissent un livre après en avoir entendu parler sur Internet (42 % des lecteurs loisirs de 20-25 ans). Et les réseaux sociaux (Youtube, Instagram et TikTok) offrent une vraie possibilité de les accrocher : pour beaucoup, ces outils servent de moyens d'information.

Education, encore et toujours

L'une des variables principales de l'appétence à la lecture reste l'éducation effectuée par les parents. La lecture à voix haute, régulièrement pointée par le CNL, est positive pour les jeunes : 96% de ceux à qui on a lu des histoires aiment bien ou adorent.

Et l'étude de mettre en avant le rôle de la mère : c'est principalement elle qui achète les livres, elle qui conseille l'enfant. « Les féministes peuvent s'emparer de cette variable pour montrer que la charge mentale n'est pas que matérielle » explique Régine Hatchondo.

On observe de nouvelles pratiques, bien différentes de l'ancienne génération : 40 % des 7-25 ans ont déjà lu un livre numérique, 59 % des 7-25 ans ont déjà écouté un livre audio ou un podcast. « On ne s’attendait pas à de tels chiffres » précise le CNL. Une évolution de style de lecture, et de manière de s'approprier la lecture. Ils lisent autre chose : si le roman reste en tête des préférences de lecture, manga, science-fiction et fantastique sont largement plébiscités. Notamment grâce au Pass Culture : 50% des livres achetés sur la plateforme sont des mangas.

“Sortir de l'injonction à la lecture”

Claude Poissenot, maître de conférences en sociologie et démographie au CREM et à l’Université de Lorraine, propose de voir autrement cette analyse de la lecture parmi les plus jeunes : « On le sait, beaucoup s’inquiètent de la lecture des mangas. C’est un genre différent, qui se lit à l’envers : les parents et professeurs ne savent pas comment faire. Les jeunes s’approprient donc la lecture à partir de leur point de vue, ils la redéfinissent. »

Et d’évoquer une forme de contestation de la part de la jeune génération : « Les jeunes baignent dans le discours "Il faut lire, il faut lire". Leur enjeu à eux, c’est de sortir de cette injonction. Le livre peut, et doit, prendre place dans une relation personnelle, et non institutionnelle. On doit sortir des généralités autour de la lecture des jeunes. »

Une enquête qui apporte donc d'autres questions : au vu des pratiques et des goûts littéraires de la jeunesse, les livres proposés à l'école sont-ils suffisamment « attirants » ? Susciteraient-ils plus le rejet que l'adhésion ? Comment permettre à ces 5 % de jeunes qui « détestent lire » d'aimer, ou du moins de renouer avec la lecture ?

L'étude fut réalisée uniquement en ligne - pas de données sur les jeunes ayant difficilement accès à Internet, donc -, sur un échantillon de 1500 jeunes représentatifs de la population française en métropole. Et pour ne pas ennuyer les plus jeunes, pour les 7-11 ans, les questions ont été lues par « Ben », un personnage enquêteur virtuel.

L'étude complète est disponible ci-dessous :

