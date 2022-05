FreeAllWords, un million de mots pour la liberté d'expression

« Publier au moins un million de mots pour la paix et la liberté d’expression, pour la compréhension entre les cultures et les nations, et comme contribution clé pour convaincre les gens qu’il existe une société libre, démocratique, pacifique et inclusive » annonce l'European Writers Council, le Conseil des Écrivains européens.

Dans le cadre de son initiative #FreeAllWords, des textes courts, actuels, déjà publiés, mais aussi de nouveaux textes originaux, des interviews, des rapports, des essais, des poèmes et autres doivent être traduits dans des langues européennes et internationales. Ils seront ensuite diffusés à travers une grande variété de canaux de communication aussi bien numériques, qu’imprimés, sur des blogs ou dans les médias, par exemple.

« Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, en Biélorussie, mais aussi en Russie et de la persécution des professionnels des médias qui critiquent Poutine, il est essentiel de faire entendre la voix des écrivains menacés, harcelés et touchés par la guerre — en Europe et dans le monde entier, » explique l'organisation sur son site.

Redonner la parole à ceux qui sont réduits au silence, faire entendre les écrits du présent comme autant de chroniques d’une des situations les plus critiques pour la communauté mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est dans cette optique qu’on lieu les levées de fonds #FreeAllWords, pour les traductions de textes d’auteurs persécutés et censurés, mais aussi de leur permettre de continuer d’écrire en apportant un soutien actif de la diffusion de leurs œuvres et de leurs voix.

Les honoraires des auteurs et des traducteurs seront payés par le fonds #FreeAllWords. Ces fonds sont coordonnés par le conseil des écrivains européens (EWC) avec la participation de ses 46 organisations membres de 30 pays différents, avec l’aide de l’organisation parapluie des associations européennes de traduction littéraire, le CEATL. #FreeAllWords est à l’initiative des associations d’auteurs de Suisse, A*dS, de Forfatterforbundet (Norvège) et de l’Union des écrivains biélorusses.

Le premier palier de la levée de fond de 44.000 € a été franchi juste à temps pour le début de la « Semaine de la liberté d’expression ». Le toute grâce aux financements de démarrage de deux fondations, Suisse Landis & Gyr et Sophie et Karl Binding, ainsi que de la fondation norvégienne Fritt Ord.

Ce premier fonds permettra à #FreeAllWords de mettre en place le service à destination d’écrivains et de traducteurs. Et par la même, de démarrer la constitution d’une action unique à l’échelle européenne pour fournir un soutien spécifique aux écrivains. Les premiers textes et leurs traductions de 30 auteurs biélorusses, ukrainiens, et russes sont attendus pour les mois de juin et juillet 2022. Ils seront traduits et publiés dans 31 pays.

