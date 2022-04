Antitrust : la justice américaine ne lâche pas Amazon

Une décision de la Cour supérieure du District de Columbia avait en effet rejeté des réclamations pour violation des lois antitrust. Mais le ministère est venu en renfort du procureur général, qui demandait justement le réexamen de ce rejet. De fait, le juge Hirma Puig-Lugo aurait confondu des éléments dans la procédure, et tranché à partir d’analyses incorrectes.

Plus précisément, le juge a manifestement tenté de faire rentrer des ronds dans des carrés (ou l’inverse). D’un côté, se trouvait la plainte touchant aux clauses contractuelles imposées aux revendeurs et fournisseurs. De l’autre, une jurisprudence qu’a interprétée le juge, concernant une action concertée émanant d’un opérateur en position de force.

Or, comme l’écrit le DoJ, si la demande n’était pas révisée, et finalement, que la justice ne s’en emparait pas, « la décision du tribunal compromettrait l’application de la loi antitrust ». Et ce, en écartant des plaignants potentiellement légitimes dans leur démarche, qui saisiraient les autorités judiciaires du District de Columbia.

L’affaire devient croquignolesque, pour les adeptes : jusqu’à présent, la plupart des mesures prises pour faire respecter les lois anti-trust visaient des plateformes technologiques comme Google ou Meta (ex-Facebook). Et désormais, le DoJ devient ce chevalier blanc décidé à piquer Amazon. Le tout sans trop se mouiller ni donner le sentiment d’un parti-pris. En effet, ordre est donné aux tribunaux de Columbia de se tourner vers la loi fédérale dans le cas de jugements problématiques.

Evidemment, le procureur général Karl A. Racine s'est immédiatement réjoui de cette intervention du DoJ.

D'accord, mais rien de neuf ?

L’action allègue en effet que la société viole les règles de Columbia, par des contrats restrictifs imposés aux revendeurs. Un mal déjà dénoncé depuis des années, et qui fait l’objet d’autres procédures. Le cabinet de Racine accuse en effet Amazon d’étouffer toute forme de concurrence avec des clauses léonines : les marchands présents sur la marketplace n’auraient pas le droit, sous peine de sanctions, de vendre leurs produits sur d’autres sites à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans l’espace de vente d’Amazon.

Mais le juge Puig-Lugo, manifestement plus crédule, constatait un manque de preuves flagrantes, et concluait à « un comportement de marché libre, licite et non organisé », rapporte Law 360.

Reste désormais à reprendre les bases et envisager que l’enquête soit reconduite : dans un premier temps, le tribunal devrait, estime le DoJ, se concentrer sur les contrats déraisonnables imposés aux revendeurs, avant de chercher à savoir si le marché est orchestré ou non par l’entreprise.

Un porte-parole, depuis le siège de Seattle, déplore cet acharnement à faire condamner la forme. Et de se défendre en jurant que les prix pratiqués jusque dans sa marketplace sont compétitifs, pour les clients — l’unique préoccupation du cybervendeur. Il pointe aussi que le réexamen n’a pas lieu d’être puisque les autorités ne parviennent pas à démontrer l’erreur manifeste commise justifiant la réouverture du cas.

Sans nouveaux éléments factuels, la demande pourrait bien être renvoyée, définitivement.

