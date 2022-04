Amazon : la confidentialité des données à géométrie variable

Auprès du tribunal fédéral du district ouest de Washington, Stephen G. Nelson, investisseur basé en Géorgie, a porté plainte. Il accuse la firme et ses dirigeants de violation de l'obligation fiduciaire (de l'anglais fiduciary duty), concept anglo-saxon qui désigne « [l']obligation de loyauté qui pèse sur les dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard de la société et des actionnaires », selon Nathalie Dion, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université d'Orléans. Autrement dit, d'avoir trahi leur mission. Le géant du web est également accusé de gaspillage des biens de la société, et d'enrichissement frauduleux.

Une nuance, cependant : l'action vise à protéger les intérêts qu'Amazon représente pour ses actionnaires. Ces derniers auraient en effet été trompés quant à la conformité réelle à la loi sur la confidentialité liée aux éléments biométriques de l'Illinois, ainsi qu'aux risques substantiels de litige associés à cette médiocre conformité.

Selon Nelson, l'inaction qu'ont instaurée les présidents du cybervendeur – Jeff Bezos, Andrew Jassy, David Clark – causerait un préjudice non seulement aux détenteurs de parts, et corollaire, à Amazon plus globalement. L'entreprise minimiserait les risques de litige en matière de sécurité, donc, au risque d'être prise en défaut, et punie.

De nombreux recours - 14, selon Nelson - assurent que la direction n'aurait pas réussi à maintenir un système fiable de contrôles et de procédures, visant à traiter les violations de la loi sur les données biométriques. De même, des déclarations inappropriées ont été faites au nom de la société. Amazon aurait ainsi stocké des datas concernant ses employés et clients dans le cloud, en violation de la BIPA (Biometric Information Privacy Act, loi promuguée en 2008 dans l'Illinois).

Cherry on the cake : elle aurait même conservé des données biométriques relatives à des mineurs, sans aucun consentement écrit.

Selon Stephen Nelson, le conseil d'administration est mouillé jusqu'au cou : démarche illégale, implication dans des actes répréhensibles, manque flagrant d'action – et aucune intention de corriger les violations de la loi...

« De par la connaissance qu'a le conseil d'administration d'Amazon de cette démarche illégale et de son implication dans les actes répréhensibles, de son manque flagrant d'action (y compris pour arrêter ou corriger les violations de la loi), du manque d'indépendance de ses membres, et de la probabilité substantielle de responsabilité à laquelle ses membres font face, toute demande au conseil de rectifier ces actes répréhensibles serait un acte inutile et futile » a déclaré Stephen Nelson. Ainsi, seule la justice aurait le pouvoir d'intervenir.

L'investisseur, représenté par le cabinet Herman Jones LLP, demande des dommages-intérêts, ainsi qu'une ordonnance de la cour obligeant les directeurs à restituer « toute compensation et rémunération de quelque nature que ce soit qui leur a été versée par la société pendant la période où ils ont violé leurs obligations fiduciaires ».

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon voit le traitement des données biométriques remis en cause : en février 2022, toujours dans l'Illinois, le géant de la vente en ligne avait dû faire face à deux réclamations. Elles concernaient la confidentialité des informations sur la biométrie vocale recueillies par son assistant numérique Alexa – sans remplir les exigences légales devant un tribunal fédéral, selon L'Entrepreneur.

La BIPA oblige aujourd'hui les entreprises exerçant leurs activités dans l'Illinois à se conformer à un certain nombre de critères relatifs à la collecte et au stockage d'informations biométriques.

« Amazon a déjà énormément dépensé. L'entreprise risque de voir sa responsabilité grandement mise en cause lorsque les poursuites seront terminées », précise le document relatif à la plainte de Stephen G. Nelson. Le plaignant demande un procès devant un jury, pour toutes les questions pouvant être traitées.

Crédits : Unsplash / Simon Bak