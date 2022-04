François Derudder reste directeur des affaires culturelles de la Guadeloupe

Inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, François Derudder est reconduit dans ses fonctions de directeur des affaires culturelles de la Guadeloupe pour une durée de trois ans à compter du 27 mai 2022.

Originaire de Lille, Titulaire d’un Magistère Patrimoines et Culture de l’Europe du Nord-Ouest, François Derudder a exercé auparavant différentes fonctions de gestion d’entreprises culturelles, de production et organisation d’évènements dans les domaines du spectacle vivant et de l’action culturelle. Il rejoint la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne puis celle de Lorraine.

Successivement il occupera les fonctions de conseiller pour la musique et la danse, de chargé de la coordination de l’action culturelle, puis de Directeur Régional Adjoint en charge de missions d’encadrement et de coordination des services de création artistique, de pilotage des politiques interministérielles et des relations avec les administrations et les collectivités territoriales.

À LIRE: Christophe Pomez reconduit à la tête des des affaires culturelles de la Martinique

Avant d'être nommé en Guadeloupe, il était Directeur adjoint de l’Institut National Spécialisé d'Études Territoriales de Nancy en charge de l’offre de services et de formation des cadres de la FPT sur le champ des politiques publiques et particulièrement pour les métiers de services de proximité et/ou à la population et ce en lien avec le réseau des délégations du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les collectivités territoriales et les associations professionnelles.

Photographie : une rue de Basse-Terre, en Guadeloupe (illustration, Jacek Kopecky, CC BY-SA 2.0)