Écrivain, militant : Valerio Evangelisti “une férocité pour débattre et combattre

Valerio Evangelisti restera dans le monde littéraire comme l’auteur du cycle de Nicolas Eymerich, le grand inquisiteur. En France, il a été publié par La Volte, dans des traductions de Jacques Barbéri.

Valerio Evangelisti est un écrivain italien né le 16 octobre 1952 à Bologne. Il est diplômé de sciences politiques à l’Université de Bologne où il se spécialise en histoire moderne et contemporaine. Il publie des livres et des essais historiques avant de se consacrer à la littérature fantastique.

Il fut assurément l’un des plus grands écrivains italiens contemporains dans les littératures de l’Imaginaire. Son personnage d’Eymerich campait un prêtre dominicain qui a réellement existé (né en 1320 à Gérone, Catalogne) : il se montre cruel, inflexible, hautain, tourmenté et intervient au service de l’Église, sans aucune pitié. Au fil des ouvrages, il enquêtait sur des phénomènes mystérieux dans l’Europe médiévale — qui avaient tous en commun d’influencer durablement les grands événements historiques.

Le succès fut tel qu’en 2012, la société TiconBlu produisit une version jeu vidéo inspirée de ses romans.

De son côté, le mouvement Potere al Popolo, évoque « une nouvelle qui nous frappe comme une pierre. Valerio s’est beaucoup investi ces dernières années dans la lutte et la construction de Potere al Popolo. Il a transmis sa culture, sa colère, sa conviction, et montré qu’il ne renonçait jamais, même confronté à une grave maladie ». Militant communiste, il n’aura jamais lâché ses convictions, au point de poursuivre la lutte dans la défense, récemment, de Cesare Battisti. Il avait d’ailleurs pris part à une campagne de financement participatif pour lui venir en aide.

L’écrivain aura en effet mené un combat éternel contre toutes formes de fascisme, portant ses idées de ses ouvrages à la vie politique et citoyenne du quotidien.

La SF, par delà les Alpes

Un message qu’on retrouve dans l’analyse qu’il portait sur ses genres littéraires de prédilection : « La science-fiction, le fantastique, la littérature centrée sur l’imaginaire ont le pouvoir de renforcer l’inventivité contre ce genre d’agressions. Elles l’utilisent moins qu’il ne le faudrait et parfois même pas du tout. La science-fiction américaine contemporaine est l’ombre de ce qu’elle fut : standardisée, pauvre, elle se réduit, le plus souvent, à des formes bâtardes de vulgarisation scientifique, nulles aussi bien sur le plan littéraire qu’intellectuelles. Le renoncement à l’ambiguïté et à la provocation lui a certainement été fatal. »

Une réflexion qu’il avait élaborée et publiée sur le site de son éditeur français, sous la forme d’un Manifeste.

Joint par ActuaLitté, son éditeur français, Mathias Echenay évoque une figure tant littéraire que politique, « qui représentait des engagements multiples. Il était grand, parlait un français impeccable, et toujours avec un sourire et une férocité pour débattre et combattre. Je l’avais découvert chez Rivages et rencontré quelque temps plus tard aux Utopiales. Aujourd’hui, il incarne ce lien entre les deux pays, preuve en est les amitiés nombreuses qu’il a développées avec des auteurs en France ».

La Volte avait d’ailleurs repris et achevé le cycle que l’auteur n’avait pas pu conclure chez son précédent éditeur. « Son dernier livre, Le fantôme d’Eymerich, est paru en janvier 2021 », rappelle Mathias Echenay. « Si Nicolas Eymerich peut revenir d’entre les morts, peut-être qu’Evangelisti peut lui aussi ne pas mourir complètement. »

Les éditions Libertalia, qui avaient fait paraître un essai, Briseurs de grève, traduit par Paolo De Luca, ont également diffusé le message de Serge Quadruppani, romancier et journaliste – traducteur également des livres d’Andrea Camilleri, sur la série du Commissaire Montalbano :

crédits photo : Francesco Gattoni / Site officiel