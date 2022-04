L'éditeur Kadokawa poursuit sa guerre contre les pirates

La semaine dernière, un cabinet d’avocat basé à Tokyo adressait un courrier à YouTube : il réclamait qu'une action ait lieu contre sept vidéos téléchargées par sept utilisateurs de la plateforme, rapporte Torrent Freak. La correspondance, envoyée au nom du géant de l’édition japonais Kadokawa, ressemble à une demande de retrait DMCA standard contre les vidéos en question. Et pourtant...

« Nous vous demandons de désactiver immédiatement l’accès à l’œuvre contrefaite et de cesser toute utilisation, reproduction et distribution de l’œuvre originale. Plus précisément, nous vous demandons de supprimer ou de désactiver l’œuvre contrefaite de www.youtube.com et/ou de l’un de vos systèmes ou services » peut-on lire dans la lettre.

YouTube a rapidement répondu à l’avis de retrait. Les liens des œuvres citées (qui semblent être des vidéos de mangas) renvoient aujourd'hui à une page indiquant que Kadokawa a déposé une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur et que le contenu n’est plus disponible. Mais l’éditeur japonais ne compte pas s’arrêter là et entend convoquer les pirates devant les tribunaux.

Vers une condamnation pénale

Au lendemain des dépôts de plaintes auprès de YouTube, un avocat agissant au nom de Kadokawa a déposé plusieurs documents devant un tribunal californien. Citant les avis de retrait envoyés à YouTube concernant les violations des droits d’auteur de Kadokawa dans les publications de mangas sur la plateforme, la société a demandé une assignation à comparaitre obligeant YouTube à communiquer l’identité des sept pirates présumés.

On apprend ainsi que « Kadokawa Corporation demande une assignation [...] pour obtenir des informations suffisantes pour identifier les personnes qui portent atteinte à ses œuvres protégées par le droit d’auteur. Cette assignation est présentée dans le but d’obtenir l’identité des contrevenants présumés. Ces informations ne seront utilisées que dans le but de protéger les droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. »

Une telle démarche est habituellement utilisée pour identifier les opérateurs des sites de piratage – donc engagés dans d’importantes violations des droits d’auteur, et non d’utilisateurs occasionnels de YouTube téléchargeant du contenu. Cependant, le téléchargement de mangas piratés est désormais une infraction pénale au Japon passible d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Même la contrefaçon à but non lucratif est considérée comme une infraction pénale, que les utilisateurs téléchargent eux-mêmes du contenu ou se contentent de créer un lien vers celui-ci.

Pas de pitié pour les pirates

La demande d’assignation indique que YouTube doit remettre les noms et adresses des sept utilisateurs, ainsi que leurs adresses email et numéros de téléphone. Mais l’éditeur japonais va plus loin en réclamant également tous les journaux d’accès, y compris les adresses IP, les dates et heures, ainsi que les numéros de cartes de crédit et les coordonnées bancaires, sur une période de six mois.

Le but de la manœuvre est de déterminer quelles sommes les utilisateurs auraient gagné par le biais des téléchargements. Il souhaite accéder aux comptes AdSense et aux informations relatives à toute monétisation via le Programme Partenaire de YouTube. Pour le moment, d’après les informations disponibles, il est encore difficile de savoir si les utilisateurs ont tiré quoi que ce soit de ces téléchargements.

Un des comptes a été complètement vidé de son contenu et un autre a été résilié par YouTube pour violation de ses conditions. D’autres chaines ont des compteurs qui oscillent entre 72.500 et 208.000 vues, mais pour l’ensemble de leur contenu, pas uniquement les quelques mangas appartenant à Kadokawa.

Crédit : hawkexpress (CC BY-NC-ND 2.0)