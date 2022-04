Quatre condamnés à mort pour le meurtre de l'écrivain Humayun Azad

Cette attaque était parmi les premières d’une série de violences faites aux défenseurs de la liberté d’expression dans ce pays à majorité musulmane. En effet le meurtre d’Azad avait été suivi des années plus tard par une série d’attaques mortelles à la machette contre des écrivains et blogueurs laïques et athées ainsi que des militants des droits des homosexuels par une ramification du groupe islamiste Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB).

Les agresseurs étaient tous membre de ce groupuscule extrémiste interdit, dont le chef avait ordonné la mort d’Azad suite a la publication d’un livre dans lequel l’auteur critiquait ouvertement les fondamentalistes. JMB est également responsable d’une série d’attentats à la bombe au début des années 2000. Depuis plusieurs membres importants de l’organisation ont déjà été exécutés en 2007.

Abdullah Abu, procureur en chef de la capitale Dhaka, a expliqué à l’AFP, après l'audience de ce mercredi 13 avril : « Quatre ont été condamnées à la peine de mort pour le meurtre, dont deux ont été condamnés à mort par contumace. » Deux de ses agresseurs sont en effet toujours en fuite et un cinquième avait déjà été abattu par la police en 2014 après avoir tenté de s’enfuir d’un fourgon de prison.

Cependant, pour les proches du défunt le verdict arrive trop tard. Le lendemain de l’agression, Manjur Kabir, le frère d’Azad, avait porté plainte pour tentative de meurtre auprès de la police de Ramna. Aujourd’hui, il exprime sa consternation : « Je n’ai aucun intérêt pour le verdict. Quel est l’intérêt après 18 ans ? » déclare-t-il à Bdnews 24. « Je ne suis pas en mesure de me sentir soulagé ou d’avoir des regrets. Nous ne voulons plus de justice et encore moins de verdict. Ma belle-sœur [la veuve d’Azad, Latifa Kohinoor, NDLR] ressent la même chose », poursuit-il.

L’affaire ne s’est transformée en meurtre qu’après la mort d’Azad : le 14 novembre 2007, soit trois ans après l’incident, l’inspecteur de la brigade criminelle Kazi Abdul Malek a soumis un acte d’accusation contre cinq personnes. Le 20 octobre 2009, un tribunal de Dhaka a ordonné une enquête plus approfondie sur l’affaire à la suite d’une requête déposée par le frère du professeur Azad.

Après cette nouvelle enquête, la brigade criminelle a soumis un autre acte d’accusation mettant en cause cinq dirigeants du JMB et a fait appel auprès du tribunal pour classer l'affaire dans la catégorie des meurtres, le 30 avril 2012.

Crédit : CC 0