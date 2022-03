Associés, les éditeurs de voyage indépendants cultivent l'entraide

En janvier dernier, les membres de l’Union des éditeurs de voyage indépendants (UEVI) se sont réunis pour, notamment, grossir les rangs. Les Éditions du Mont-Blanc, dirigées par Catherine Destivelle, ont en effet rejoint les neuf autres maisons d'édition liées par cette association : L’Asiathèque, Bouts du monde, Elytis, Géorama, Ginkgo, Intervalles, Magellan & Cie, Nevicata et Transboréal.

En outre, l'association a élaboré une « stratégie de dynamisation et de communication, pour valoriser l'ensemble du catalogue des membres et des lieux associés », nous explique Marc Wiltz, créateur de la maison d'édition Magellan & Cie et de la Librairie du Voyageur, qui propose « pratiquement les 2000 titres que représentent les catalogues des éditeurs de voyage indépendants ».

Il y a 10 ans, l'association est née d'un constat simple : « Nous nous retrouvions souvent à côte côte dans les salons, où l'on travaillait les mêmes sujets, parfois avec les mêmes auteurs, mais sans être concurrents, plutôt complémentaires ».

(illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'alliance entre les membres de l'UEVI se concrétise de plusieurs manières : pour commencer, une offre « imbattable » réunissant les différents catalogues, présente dans « une quinzaine de lieux associés », indique Marc Wiltz. Dans la Librairie du Voyageur, mais aussi dans celle de l'Asiathèque, de Transboréale ou d'Intervalles, les titres des membres de l'UEVI permettent de « susciter la motivation de notre clientèle : lorsqu'un lecteur voit le livre d'un éditeur, il peut prendre celui de l'autre la fois suivante, voire les deux au cours de la même visite ». Pour faciliter cet échange de bons titres et de bons procédés, les éditeurs ont un « accord de remise exceptionnelle » entre eux.

Dans les salons, la solidarité entre les membres se retrouve aussi : les coûts d'un stand pourront être mutualisés, et l'offre constituée à plusieurs. « Pour un salon autour de la Russie, l'année dernière, nous avons proposé ensemble sur un stand une cinquantaine de titres sur le pays, une table pertinente et unique, impossible à constituer par une maison seule. »

Des “lieux associés”

« Ceux qui nous connaissent nous apprécient beaucoup », assure Marc Wiltz : dans les prochains mois, l'UEVI compte donc changer de nom, au profit d'une dénomination plus évocatrice, et mener une campagne de communication auprès des professionnels — dans le but, notamment, de travailler avec de nouveaux « lieux associés ».

Ces lieux associés sont des librairies, mais pas seulement : il peut aussi s'agir de café, comme Le Tagarin, à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor), ou de restaurant, comme Le Chenal, à Porspoder (Finistère), qui proposent à la vente des titres des éditeurs. Enthousiaste, Marc Wiltz nous parle aussi de la librairie récemment ouverte « d'un de mes auteurs, Claude Faber, à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), la librairie Oxymore, où il propose nos titres, mais aussi de nombreuses animations ».

Pour faciliter la présence de leurs titres dans ces lieux associés, les éditeurs ont convenu d'un système particulier : le catalogue de 2000 titres est mis à disposition des gérants de ces lieux, puis « tous les trois mois, le niveau des ventes, la facturation et le règlement nous sont faits. L'assort et le réassort sont faits à titre gracieux. La constitution des stocks, à l'ouverture de ces lieux, reste une étape complexe, et nous faisons donc le nécessaire pour la faciliter. » L'idée étant de participer aussi aux animations qui font vivre ces lieux : en juillet prochain, le Tagarin accueillera ainsi la deuxième édition du festival jeunesse des membres de l'UEVI, La Traversée.

La quinzaine de « lieux associés » qui accompagnent le catalogue des éditeurs de voyage indépendants représente aujourd'hui environ 10 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des maisons (plus de 2 millions € de CA cumulés).

Selon Marc Wiltz, ces lieux et l'offre commune des éditeurs de voyage indépendants stimulent « l'envie de découverte des lecteurs, qui ne cherchent pas le dernier livre d'untel, mais veulent en savoir plus sur un sujet précis. Notre clientèle, de salon en salon, revient par exemple nous demander les titres de telle ou telle collection, un marqueur de qualité éditoriale. »

Quand les usages numériques et l'arrêt forcé des voyages au plus fort de la pandémie ont inquiété éditeurs de voyage intégrés à des groupes, les indépendants se sont montrés plus sereins, indique Marc Wiltz. « Quand on est indépendant, on prend 100 % de risques tous les jours, alors... Certes, je ne vendrais pas la moitié de Lagardère, mais ce n'est pas le sujet : je fais des livres formidables avec des gens formidables. »

L'inscription dans un temps long de l'édition permet aussi de relativiser les obstacles conjoncturels : « Aujourd'hui, le flux permanent est ce qui complique la vie des libraires, qui reçoivent des volées de nouveautés Hachette ou Gallimard. C'est une chose, mais nous avons un fonds à proposer, de notre côté, qui n'est pas périssable. J'ai toujours le même plaisir à vendre un livre que j'ai publié il y a 10 ans. »

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0