Recherche publique et création indépendante dans le programme de Jean Lassalle

Comme d'autres perspectives et promesses présentées à l'occasion de cette élection présidentielle, Jean Lassalle propose des mesures sur l'emploi et les salaires, notamment, qui auraient des conséquences sur les activités de maisons d'édition ou de librairies, par exemple.

La page « Culture et patrimoines » se préoccupe plus directement du secteur culturel, toutefois, avec une première solution aux implications importantes : « Orienter les financements publics vers la création indépendante. » Si cette proposition n'est pas explicitée dans le programme du candidat, elle impliquerait sans doute une fin des subventions publiques attribuées à des structures éditoriales intégrées à des groupes multimédias, comme Hachette Livre (Lagardère) et Editis (Vivendi).

Difficile de savoir si Gallimard, par exemple, serait concerné pour son appartenance à Madrigall, dont LVMH possède des parts. L'« indépendance des propriétaires » semble en tout cas tenir à cœur à Jean Lassalle. Autrement dit, doit-on considérer que les aides à la traduction que propose le Centre national du livre seraient alors refusées aux grands groupes, pour privilégier les artisans ?

Sur le plan de la diffusion et de l'accès aux œuvres, le candidat propose de « [c]réer un fonds dédié pour subventionner les lieux culturels qui facilitent l’accès aux plus défavorisés ». En somme, flécher là aussi des aides selon certains critères d'accès, non précisés, qui auraient sans doute à voir avec les tarifs ou la programmation des lieux.

Assez peu évoquée chez ses confrères, l'édition scientifique se verrait aussi considérablement bouleversée par une mesure du candidat : il souhaite en effet « [l]ibérer le savoir issu de la recherche publique, en garantissant son libre accès en ligne. Les avis des internautes sur tel ou tel sujet sont consultables gratuitement alors qu’il faut payer 40 ou 50 euros pour lire l’article d’un chercheur rémunéré sur les fonds publics », déplore Jean Lassalle, qui souhaite « y remédier ». Se profile donc un accès ouvert généralisé aux résultats de la recherche publique, parfois commercialisés par des éditeurs privés.

Enfin, comme bien d'autres candidats et candidates cette fois, Jean Lassalle propose de renforcer les « savoirs fondamentaux » dans les programmes scolaires, en allégeant d'autres matières : cette mesure permettrait notamment d'améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par les élèves.

Le programme complet de Jean Lassalle est accessible à cette adresse.

Dossier - Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

Photographie : Jean Lassalle en 2017 (Antoine Lamielle, CC BY-SA 4.0)