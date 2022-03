Edithachette : “très difficile d’envisager un rapprochement“ sans d'importantes cessions

Dans le document, l’avis du Comité de groupe de Lagardère ne laisse que peu de place au doute : Vivendi serait « resté totalement opaque dans les informations transmises et sur ses véritables intentions quant à l’avenir ». Seules les informations et déclarations publiques permettaient donc de se forger une opinion.

Ainsi, « au-delà de propos calibrés sur la volonté de développer les activités du groupe Lagardère », point de salut. Les membres du Comité ne disposent pas « des intentions réelles de Vivendi », donc sans renseignements quant aux conséquences sur l’emploi ou le maintien de l’intégrité du groupe. Les interlocuteurs chez Vivendi assurent, de leur côté, attendre des réponses de la Commission européenne, pour expliquer ces manques.

Pour ce qui est de l’avenir des salariés, il en va de même, les options découleraient des décisions des autorités de la concurrence ainsi que de l’ARCOM, avance le groupe de Vincent Bolloré. « Est-ce à dire que Vivendi, avec l’aide de ses conseils, n’a pas eu le temps ni les moyens d’anticiper les orientations stratégiques qu’il entend impulser chez Lagardère, sur les synergies de revenus et de coûts qu’un tel rapprochement est susceptible d’engendrer ? », interroge le Comité. Avec 28.000 collaborateurs dans le monde et 7400 en France, la pilule passe mal.

Et pour l'industrie du livre ?

Côté édition, le Comité frappe fort et juste : selon l’expert, les parts de marché s’évaluent à 56 % pour le cumul des deux groupes. Dès lors, « en raison d’un risque de position dominante, il est très difficile d’envisager un rapprochement de ces deux entités sans que soient imposés de très puissants “remèdes” (cessions d’entités) sur la quasi-totalité des segments de marché ».

Mais là encore, les informations manquent pour y voir clair : soit des « conséquences sociales importantes », soit un transfert des salariés ou des réorganisations conduisant à de pertes d’emplois. Sur le volet diffusion/distribution, Editis et Hachette représentent 65 % de parts de marché. Or, « l’éventuel détourage des activités d’Interforum et/ou Hachette Distribution apparaît éminemment compliqué et inquiétant d’un point de vue social ».

Pourtant, Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, affirmait que l’activité de distribution serait fondamentale. Et ce, avec la perspective d’ici 2023 de concurrencer Amazon, avec un service aux libraires en 24 h. « Face à l’ampleur de cette opération de rapprochement, impliquant les deux plus grands acteurs de l’édition en France, le Comité considère que Vivendi devait lui transmettre son analyse circonstanciée du marché du livre et de son évolution pour les années à venir », conclut le Comité.

L’avis final demeure donc extrêmement circonspect et les membres, prenant acte de l’OPA, proclament « par ailleurs leurs inquiétudes, à l’évidence fondées, sur les conséquences sociales et économiques de celle-ci ».

