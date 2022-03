Les services secrets français labellisent une BD sur Enigma, le code secret des nazis

Le cinéma a contribué à l’édification du mythe autour de Turing — et récemment encore avec Imitation Game en 2014. Ce film de Morten Tyldum s’appuyait sur la biographie d’Alan Turing d’Andrew Hodges, omettant de vastes points sur l’art délicat de la cryptanalyse.

Voilà trois ans, Dermot Turing, neveu du mathématicien, publie un essai, Enigma —Ou comment les Alliés ont réussi à casser le code nazi. Traduit par Sébastien Baert, il était surtout préfacé par Bernard Emié, alors directeur de la DGSE. Et le livre montre comment la collaboration entre les peuples européens a permis d’avancer dans le décodage d’Enigma, dans un effort global.

De fait, en 1932, un espion français effectua les photographies d’Enigma, la machine allemande servant à coder. Et quelques mois plus tard, c’est un mathématicien polonais qui prit le relais, Marian Rejewski. Ce dernier repère alors un modèle dans le code, mais en septembre 1939, l’invasion de la Pologne par les troupes allemandes contraint à rapatrier les cerveaux dans l’Hexagone.

La soumission de la France, quelque temps plus tard, obligera alors à exporter les analyses déjà réalisées, en confiant à l’Angleterre le soin d’achever le travail. Jusqu’en 42, pourtant, les efforts conjoints des Polonais et des Français portent sur le décryptage. Et grâce au renseignement britannique, le MI6, les experts finiront par être exfiltrés de France.

C’est alors qu’intervient Alan Turing et son équipe, depuis Bletchley Park. Pour la rédaction de cet ouvrage, Dermot Turing a obtenu l’ouverture exceptionnelle des archives de la DGSE française sur Enigma, ainsi que des services britanniques et polonais.

La BD, outil pédagogique ?

L’histoire aurait pu s’arrêter à cet essai, mais en 2019, lors d’une conférence donnée par le neveu de Turing devant les services techniques de la DGSE, surgit une idée. Bernard Ermié suggère à l’éditeur de Nouveau Monde, Yannick Dehée d’adapter le texte en bande dessinée. Et ce pour mieux toucher le plus jeune public : si l’enthousiasme durant la présentation de Dermot est évidente, le directeur de la DGSE redoute qu’aucun, ou trop peu, des étudiants, ne se plonge dans l’ouvrage.

Le projet est lancé, avec le concours de Fabien Tillon pour le scénario — petit-fils de Charles, qui fut ministre français de l’Air, et fondateur des FTPF (Francs-tireurs et partisans français), mouvement de résistance durant l’Occupation. Lelio Bonaccorso, dessinateur italien apportera son trait, dans une ligne claire classique — le tout sous le regard de Dermot Turing.

Et la DGSE dans tout cela ? Eh bien la Direction générale de la Sécurité extérieure s’apprête à célébrer ses 40 années d’existence ce 2 avril… tout en se soumettant au devoir de réserve désormais imposé aux fonctionnaires, du fait de la période de campagne.

Pour autant, la promesse d’engagement du directeur fut tenue, et Benard Émié a permis à la maison d’apposer, pour la première fois de l’histoire, le logo du ministère des armées, mais plus encore, de faire labéliser la BD par la DGSE. Une première dont l’éditeur se félicite : « J’avais demandé qu’il n’y ait pas de contrôle éditorial, ils l’ont respecté. Bien entendu, ils l’ont lue avant la publication. » Pas question de donner un blanc-seing aveugle.

« Tout d’abord cette BD constitue une adaptation (très réussie) de la recherche historique menée par Dermot Turing sur l’affaire Enigma, pour laquelle la DGSE avait déclassifié et ouvert à la consultation en 2015 l’ensemble de ses archives concernées. Il faut saluer que ce soit un historien britannique, Dermot Turing, de surcroît neveu d’Alan Turing, qui ait le premier mis en évidence l’importante contribution des services secrets français au décryptage des codes secrets nazis », indique pour sa part le renseignement français.

« Ensuite, à la suite de la série télévisée “le Bureau des légendes”, la DGSE poursuit son ouverture aux créateurs de culture populaire qui souhaitent représenter de la façon la plus réaliste possible le travail et les missions d’un service de renseignement. De telles œuvres contribuent à forger une culture française du renseignement, indispensable pour que notre pays s’approprie pleinement cette fonction essentielle à la souveraineté et à l’indépendance de la France. »

Et puis, cerise sur le gâteau, montrer combien la solidarité européenne a permis de remporter une victoire décisive dans la guerre de 39-45 « conserve toute son actualité ».

Une autre manière de découvrir l’histoire du code secret des nazis, dans une BD dépourvue de tout mouchard, nous assure-t-on… En voici les premières pages :

crédits photo : Erich Borchert, domaine public