Pierre Lemaitre, Eric Vuillard : deux Goncourt en soutien à Jean-Luc Mélenchon 

L'imbrication du monde littéraire avec la politique ne date pas d'hier. Les élus et politiques, parfois eux-mêmes écrivains, se sentent généralement plus légitimes lorsque la littérature pointe le bout de son nez. Biographies, témoignages, et même romans : nombre de ministres, personnels politiques et présidents ont fait du monde littéraire un allié de taille.

Tandis que les élections présidentielles approchent, les écrivains s'engagent, souvent pour soutenir un candidat, parfois simplement pour appeler au vote. Pourtant, cette élection semble ne pas déchaîner les foules du côté des auteurs. En témoignait récemment L'Express, ces derniers, souvent adeptes des soutiens politiques, restent frileux cette année. Ni Michel Bussi, aux convictions de gauche affirmées, ni Frédéric Beigbeder, pourtant proche de Yannick Jadot, n'ont exprimé de soutien explicite à l'un des douze candidats.

A droite, Jean-Christophe Rufin s'est, lui, installé aux côtés de Valérie Pécresse. « Je m’engage peut-être aussi parce que les autres intellectuels me semblent assez peu présents dans cette campagne, sans doute à cause du naufrage de la gauche. C’est dommage. » déplore-t-il dans les colonnes du Figaro.

Une annonce récente des militants insoumis vient toutefois contredire son affirmation : Pierre Lemaitre et Eric Vuillard, ainsi que le réalisateur Robert Guédiguian, dévoilent ce 18 mars 2022 leur appétence pour Jean-Luc Mélenchon.

« Partisans d’une société résolument libre et égalitaire, d’une politique guidée par l’intérêt de tous ; […] nous appelons vivement à voter Jean-Luc Mélenchon » expliquent-ils dans un communiqué. Après Annie Ernaux, Pascale Fautrier, Laurent Binet ou encore Barbara Stiegler, la ribambelle d'auteurs et écrivains soutenant le candidat insoumis ne cesse donc de s'allonger. Jean-Luc Mélenchon est probablement devenu le candidat le plus soutenu, du moins officiellement, par le monde du livre.

Deux Prix Goncourt donc, et deux écrivains très actifs dans le monde littéraire. Pierre Lemaitre, qui a fait du remue-ménage dans les meilleures ventes avec son nouvel ouvrage Le Grand monde, soutient Jean-Luc Mélenchon depuis 2012. Lors de son passage chez Augustin Trapenard, en 2018, il avait intitulé sa carte blanche « Bonne année, mes très chers riches ». Auteur engagé, il soutient notamment le Secours Populaire et l'Observatoire international des Prisons. Il obtient le Prix Goncourt en 2013 pour Au Revoir là-haut, il avait déclaré au JDD, lors de la clôture de la trilogie, « La violence policière est indiscutable. Nous sommes entrés dans une démocratie autoritaire ».

Si Eric Vuillard en est à son premier soutien pour le parti insoumis, son oeuvre reste ponctuée d'engagements, de dénonciations du système et du libéralisme. Prix Goncourt 2017 pour L’Ordre du jour, l'écrivain oscille toujours entre histoire, littérature et politique. Il écrit La guerre des pauvres en pleine crise des gilets jaunes, ses parents ayant, très tôt, forgé sa conscience politique.

Ont-ils été récemment convaincus par la récente déclaration du candidat sur la fusion Lagardère / Vivendi ? Nul ne saurait le dire...

Crédits : Wikipédia. Pierre Lemaitre, CC BY-SA 3.0 / Eric Vuillard par Jean-Luc Bertini, CC BY-SA 4.0