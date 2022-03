AdopteUnEditeur : Comment venir en aide à la littérature jeunesse ukrainienne ?

AdoptAUkrainePublisher est une collecte de fonds lancé par l’éditeur à la tête de First Second, Mark Siegel, sur le site de financement participatif SpotFund. Mark Siegel, francophile, est l’éditeur américain de grands noms du 9e art francophone comme Joann Sfar, Lewis Trondheim ou encore Emmanuel Guibert. La campagne de financement #AdoptAUkrainePublisher a été mise en place pour venir en aide à la maison d’édition Ukrainienne Irbis Comics.

Siegel y présente Irbis Comics comme L’éditeur ukrainien de BD et romans graphiques à destination des jeunes lecteurs. Et de poursuivre : « Dans toute l’Ukraine, des centaines d’enfants sont touchés par les horreurs de la guerre. En plus de leurs besoins fondamentaux, ils ont besoin de ce qui les rattachera à une enfance plus traditionnelle, dont le plaisir vital de lire. »

Il salue les actions de la maison ukrainienne, cette dernière faisant don de nombreux romans graphiques et bandes dessinées à travers le pays. Mais voilà : Irbis Comics a besoin de soutien pour rester à flot en ces temps difficiles.

« L’industrie ukrainienne de l’édition, ainsi que la liberté de la presse sont des cibles des machines de guerre de Poutine depuis longtemps avant même l’invasion du pays. Venir en aide à nos collègues et amis de l’industrie du comics en Ukraine peut contribuer au futur de l’Ukraine, pour le moment dans une position si délicate », rappelle Siegel.

De passage sur la page de la maison Irbis on reconnait rapidement des titres bien connus comme Les Schtroumpfs, Les Sisters ou encore Les aventures de Geronimo Stilton. On trouve également les romans graphiques mettant en scène Vladimir, une figure historique de l’Ukraine.

Mais AdaoptAUkrainPublisher n’est pas la seule collecte de fonds qui a lieu en ce moment. KidLit for Ukraine est également à destination des jeunes lecteurs. Organisé cette fois-ci par le groupe KidLit, il s’agira d’un évènement lucratif diffusé sur KidLitTV, intitulé Stories of Hope, qui aura lieu le 22 mars à 19 heures.

Plusieurs personnalités ukrainiennes et américaines de la bande dessinée et de l’écriture pour enfant seront présentes pour raconter des histoires courtes et véridiques, toutes porteuses d'espoir. L’entièreté des bénéfices seront reversés à l’ONGI britannique Save the Children, qui défend les droits des enfants à travers le monde et oeuvre en Ukraine depuis la première invasion Russe en 2014.

Crédit : Alisdare Hickson (CC BY-SA 2.0)