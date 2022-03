Russie : l'éditeur Eksmo appelle à repenser le boycott du livre russe

La guerre en Ukraine a poussé de nombreuses entreprises et institutions en Ukraine et à travers le monde à cesser de travailler avec des éditeurs russes. Les trois grandes foires européennes du livre (Bologne, Francfort et Londres) ont également adhéré au boycott en interdisant aux maisons nationalistes de participer aux manifestations. Enfin, un nombre croissant d’appels émerge dans différents pays pour interdire les importations de livres russes.

Eksmo est le plus grand éditeur en Russie. Publiant près de 10.000 titres par an, il serait responsable d’environ 30 % des ventes de livres à travers le pays chaque année. Le groupe d’édition Eksmo et sa production sont prohibés en Ukraine, car accusés par le Comité d’état ukrainien de la télévision et de la radiodiffusion de participer à la diffusion d’une propagande russe.

Dans Publishers Weekly, Eksmo affirme que cela résulte d’un piratage de ses titres en 2014 ainsi que d’une utilisation détournée de ses ouvrages. Ainsi, Evgeny Kapyev, son directeur général, avait diffusé une première lettre ouverte dans laquelle il réfutait toute influence politique, mais reconnait une certaine responsabilité vis-à-vis de la situation.

Le 17 mars dernier, Evgeny Kapyev publiait une nouvelle missive appelant le monde à reconsidérer ces interdictions d’importations et d’interaction concernant les éditeurs russes. Et Bella Ostromooukva, maitresse de conférence à la Sorbonne Université, mettait en garde dans nos colonnes sur les conséquences d’un boycott inconsidéré pour la bibliodiversité russe.

Danger culturel en perspective

Dans cette deuxième lettre ouverte, il met en avant le « dilemme moral compliqué » auquel doivent faire face les structures. Puis reviens sur la « mission des éditeurs, mission des auteurs et mission de la littérature en général ».

Et de confirmer les conséquences lourde d’un boycott total des éditeurs russes : « Vous cessez tout commerce avec la Russie, cela signifie que moins de bons livres atteindront les lecteurs russes, je crains que les conséquences ne soient amères et que la compréhension mutuelle entre les pays, les cultures et les nations ne diminue. »

Il poursuit : « Au cours des 30 dernières années, le marché du livre russe a radicalement changé. De nos jours, la majorité des maisons d’édition sont privées. » Toute sanction financière importe alors des difficultés pour le chef d'entreprise – un point occulté dans l'analyse qu'il fait ici.

Et de se défendre : « Nous avons créé ce marché, découvert les meilleurs auteurs, des titres contemporains brillants et présentés les lauréats des prix Nobel, The Booker et The Pulitzer au lectorat de plusieurs millions de personnes en Russie. Nous avons fait entendre beaucoup d’auteurs russes contemporains à l’international. »

L'éditeur conclut : « Réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons contribuer à rendre notre monde meilleur. Cela dépend de nous tous aujourd’hui à quoi ressemblera notre avenir : construirons-nous des murs ou des ponts ? »

Crédit : Rasande Tyskar (CC BY-NC 2.0)