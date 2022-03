Les agents littéraires investissent le festival Séries Mania de Lille

Des séries, certes, mais avant tout des œuvres inspirées ou adaptées de romans, voici l’un des objectifs du Syndicat Français des Agents Artistiques et Littéraires. Ce dernier bénéficie en effet d’une page d’accueil de ces présentations, en français, aussi bien qu’en anglais. [Ndlr : les pages sont en http, et votre navigateur peut les considérer comme non sécurisées, à tort.]

Cette participation des agents littéraires du domaine de l’édition offrira l’occasion de rencontres, avec les membres du SFAAL, ainsi que les agents littéraires sélectionnés par « Best-Seller to Box-Office » dans le cadre du « Book-to-Screen ».

Une autre manière de légitimer le rôle de ces intermédiaires — ou facilitateurs, selon le point de vue.

Dans un récent entretien accordé à Forbes, François Samuelson, fondateur de Intertalent — qui s’occupe de Beigbeder, Despentes, Fred Vargas ou encore Michel Houellebecq — indiquait : « En France, en raison du conservatisme ambiant, ce fut plus difficile à imposer. Cette tendance se renforce actuellement. Nous avons fait la Une de Livres Hebdo, ce qui est aussi significatif que si la Pravda sous Staline avait fait la Une sur Rockefeller. C’est pourquoi il faut de l’opiniâtreté dans l’adversité pour suivre son chemin. »

Mais, comme le chante Bob Dylan, qui lui n’est pas (encore ?) chez Intertalent : The Times They are a changin…

crédits photo : Séries Mania