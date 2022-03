PasDeDébatPasDeMandat : des auteurs dénoncent l'“hypocrisie opportuniste” de Macron

Les parrainages nécessaires à une candidature ayant été rendus la semaine dernière, on connait dorénavant le nom des douze candidats à l’élection présidentielle de cette année. Douze candidats soit un de plus qu’en 2017, et pourtant seul 8 d’entre eux étaient invités à la soirée présidentielle sur TF1, lundi soir.

Le président candidat avait annoncé au début du mois sur LCI qu’il « ne ferait pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Aucun président en fonction qui se représentait ne l’a fait » justifiait-il. Et d’ajouter : « Je ne me dérobe pas au débat. Plutôt que de faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu’ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c’est ce que je leur dois. »

En réponse, porté par une quarantaine de personnalités, dont les écrivains Alice Zeniter, Annie Ernaux, Joseph Andras ou encore le dessinateur Allan Barte, un collectif publie une tribune dans le journal Libération.

« Oui, il y a la guerre. Mais il se trouve qu’il y a aussi une campagne présidentielle », rappellent les signataires. Au cœur de cette tribune, en effet, le refus de débattre du président-candidat, qui choque les auteurs, et les conséquences dépeintes comme désastreuses de son mandat : « Nous voyons assez dans quel état de démolition le quinquennat a laissé le pays. »

À LIRE: LREM dépossède une maison d'édition du domaine enmarche2022.fr

Et de poursuivre sur les différents échecs du mandat « [L]a réalité après cinq ans de macronisme, c’est que l’hôpital est en ruine, la justice est en ruine, l’école est en ruine, les libertés publiques sont en ruine », affirment les auteurs de la tribune. Citant les évènements marquants de son quinquennat, ils et elles poursuivent, assurant « qu’on n’a jamais connu une politique anti-sociale d’une telle violence, si outrageusement occupée des riches, si acharnée à mépriser ceux qui ne le sont pas ».

La présence de l'écrivaine Annie Ernaux parmi les signataires n'étonnera personne : parmi les plus ferventes opposantes à Emmanuel Macron, elle s'était déjà exprimée sur le quinquennat quelques jours plus tôt, dans Libération toujours. Sur l'égalité entre les femmes et les hommes comme grande cause du quinquennat, l'autrice s'était contentée d'un « Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est bon ça ! »

Dossier - Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

crédit : Jacques Paquier (CC BY 2.0)