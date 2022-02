Quatre nouveaux membres au conseil d'administration de Ciclic Centre-Val de Loire

Désignés par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire, membres fondateurs et administrateurs publics de l'EPCC, quatre nouveaux membres siègent depuis ce mois de janvier au conseil d'administration de l'agence régionale :

Pauline Chasserieau, directrice de l’ACAP, pôle régional Image Hauts de France

Bruno Genini, directeur de la Maison de la Bande dessinée à Blois

Céline Meneghin, directrice adjointe lecture publique du Département du Loir-et-Cher

Denis Walgenwitz, cinéaste d’animation.

Aux côtés de la présidente du conseil d’administration Julie Gayet et de la vice-présidente Cécile Caillou-Robert, ce sont treize personnalités qualifiées venant majoritairement des secteurs du livre et de l’image, qui participent au conseil d’administration de l'agence régionale avec les représentants de la Région Centre-Val de Loire, de l'Etat, la Maire de Château-Renault et les représentants du personnel.

En 2022, la culture est plus que jamais essentielle à chacun pour s’affranchir des effets de la crise sanitaire débutée en 2020. L'agence Ciclic aura besoin de toutes les énergies à ses côtés pour déployer un service public culturel à la hauteur des enjeux qui l’attendent au profit des professionnels et de tous les citoyens.

Clémence Hedde, responsable du livre à l'agence Ciclic Centre-Val de Loire

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État.

L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extrascolaire.

Crédits : Pixabay license