Clémence Hedde, responsable du livre à l'agence Ciclic Centre-Val de Loire

Après un double cursus Géographie/Métiers du livre en France et au Royaume-Uni, et des expériences dans différentes maisons d’édition (Autrement, La Découverte, Phaidon), Clémence Hedde a été responsable de programmes au sein de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, collectif professionnel réunissant plus de 750 maisons d'édition indépendantes de 55 pays dans le monde entre 2010 et 2020. Elle y était chargée de l'animation du réseau francophone et du groupe d’éditeurs de littérature jeunesse, de la coordination de coéditions internationales, de l’organisation de rencontres et d’ateliers, ainsi que du suivi d’études.

Depuis 2020 coordinatrice Vie littéraire au sein du pôle Livre de l’agence, ses missions portaient sur les dispositifs d'accueil d'auteurs (résidence et auteurs associés), l'accompagnement des auteurs de la région et les projets de création littéraire soutenus par l'agence.

En ce mois d’octobre 2021, elle devient responsable du pôle Livre et intègrera le futur pôle Création qui rapprochera les pôles Image et Livre sous la responsabilité de Pierre Dallois dès 2022.

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire.

L’agence gère et anime enfin un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image.

Les équipes de l'agence sont basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle.