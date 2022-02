Inde : la fermeture de Westland par Amazon, ou la fragile édition face au capital

Westland, créé à l'origine en 1962 sous le nom d'East West Books, est l’un des plus grands éditeurs de fiction et non-fiction de langue anglaise en Inde. La maison s'est ensuite associée à Landmark, puis a appartenu à Tata pendant près de 10 ans avant qu'Amazon ne l'achète en 2017. Parmi ses maisons d'édition, on compte notamment Context, Eka, Red Panda, Tranquebar ou encore Westland non fiction.

Westland devait permettre à Amazon de s’implanter en Inde, en ajoutant aux opérations d’édition d’Amazon Publishing, une structure locale déjà implantée. Cinq ans et plusieurs best-sellers plus tard, Amazon a fermé la maison d'édition, envoyant des lettres d'avertissement à tous les auteurs, mais sans avancer de véritables raisons à cette cessation d’activité. La nouvelle a été annoncée le 1er février, et la fermeture sera effective d’ici la fin du mois de mars.

Dans un communiqué, Amazon a expliqué : « Après un examen approfondi, nous avons pris la décision difficile de ne plus exploiter Westland. Nous travaillons en étroite collaboration avec les employés, les auteurs, les agents et les partenaires de distribution sur cette transition et nous restons déterminés à innover pour les clients en Inde. » Les employés ont expliqué au site Mint Lounge que des démarches seraient engagées pour les placer ailleurs chez Amazon.

Priorités commerciales

Depuis, les spéculations vont de bon train. Plusieurs auteurs de best-sellers, chez Westland, s'étaient montrés très critiques du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. The Silent Coup de Josy Joseph enquêtait ainsi sur le déclin de la démocratie et des droits des citoyens indiens, pointant du doigt les enquêtes d'agences « créant » des terroristes à partir de rien.

Christophe Jaffrelot, pour sa part, a utilisé des entretiens à travers le pays pour montrer comment le gouvernement de Modi a assimilé l'idée de la nation à la majorité hindoue et relégué les minorités à des citoyens de seconde classe [son livre est disponible chez Fayard sous le titre L'Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique, NdR]. Price of the Modi Years d'Aakar Patel énumérait pour sa part des statistiques, en analysant les dommages causés au pays par le gouvernement Modi.

Josy Joseph s’est expliqué au site The News Minute : « Des livres comme le mien ne conviendraient pas aux activités d'Amazon en Inde, car s'ils veulent créer leur entreprise commerciale ici, ils ne voudront pas nourrir la moindre réflexion contre le gouvernement. Pour être juste, je ne pense pas qu'il y ait eu de pression de la part du gouvernement sur ce livre jusqu'à présent, mais Amazon ne voudrait pas de problèmes futurs à cause de livres comme le mien. Enlever les épines à l'avance pour ne pas créer de problèmes à l'avenir, c'est comme ça que je comprends cette décision. »

Un autre article sur The Signal indique que la raison de la fermeture semble être beaucoup plus simple : les pertes générées par l’entreprise. « Il faudra peut-être un peu plus de temps pour obtenir une image réelle de ce qui a conduit à cette fermeture. Quoi qu'il en soit, c'était une mauvaise idée et une mauvaise exécution. J'espère que cela ne se répétera pas avec d'autres », s’inquiète Chithrasenan, libraire.

Nisha Susan, auteure du recueil de nouvelles The Woman Who Forgot To Invent Facebook and Other Stories chez Westland, a confirmé que la maison l’avait brièvement informée de sa fermeture. Et si ce qui adviendra aux titres du catalogue reste encore très flou, Susan imagine « que les droits reviendront à l’auteur ».

Et de poursuivre « C’est vraiment triste. Pas seulement pour des auteurs comme moi, mais pour le paysage de l’édition en Inde. Westland a une petite équipe extrêmement dévouée d’éditeurs, d'attachés de presse, etc., et ce fut une joie de travailler avec eux. »

Crédit : Adam Cohn (CC BY-NC-ND 2.0)