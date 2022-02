Guillaume Robic prend la présidence de Livre et Lecture en Bretagne 

Lire, ce sera le mot d’ordre de cette année 2022, pour le Centre national du livre. Régine Hatchondo, présidente de l’établissement, détaillait ce 2 février les actions déjà menées et à venir dans le cadre de la Grande Cause Nationale. Car c’est désormais officiel : le CNL opère une bascule pour ajouter à son arc une corde nouvelle. En plus du soutien à la branche et l’interprofession, le Centre deviendra un acteur engagé dans la lecture.