Le Pass vaccinal abrogé fin mars, début avril : une respiration en bibliothèques ? 

La poésie épigrammatique et mélancolique que déploie Sandro Penna est un hymne au corps et à la différence, d’une simplicité tout apparente. Sans tabous et sans complaisance, elle explore les affects et les sensations. S’y dégage une fièvre et une « étrange joie de vivre » qui parlent puissamment, aujourd’hui encore, au lecteur contemporain.