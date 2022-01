Les antivax attribuent à des bibliothèques un certificat de ”Collabo

Amorcé durant le Conseil des ministres du 27 décembre, le Passe vaccinal sera officialisé et instauré ce 24 janvier. Un moyen, certainement, « d’emmerder » les non-vaccinés, selon le célèbre mot du président Macron, mais également de « lever la plupart des restrictions prises », renchérissait le Premier ministre.

Le Conseil constitutionnel aura encore à donner son accord sur le principe. Rappelons que le Passe vaccinal impose de disposer d’un schéma de vaccination complet — incluant la dose de rappel. Contrairement au Pass sanitaire, qui acceptait le test négatif, son successeur introduit bel et bien une nouvelle contrainte.

Ce 16 janvier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi qui intégrait cet outil de contrôle, et la sanction redoutée tombait : les bibliothèques territoriales étaient concernées, malgré quelques menus aménagements.

Les derniers éléments qu’a fournis Jean Castex confirment donc que les Français de plus de 16 ans devront présenter leur Passe vaccinal pour entrer en bibliothèque. Les 12-15, eux, auront la possibilité de communiquer un test négatif pour être acceptés. Et dans le même temps, le rappel vaccinal pour les 12-17 ans sera autorisé, sans devenir obligatoire.

La mesure « pourrait tout à fait être suspendue si la pression épidémique, mais surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement », nuançait le locataire de Matignon.

Reste que la mesure du Passe vaccinal pour les bibliothèques fait l’objet d’un front de résistance : une récente tribune signée par 600 acteurs de la culture dénonçait ainsi un « outil puissant de division ». De même, le collectif Bib sans pass multiplie les appels au gouvernement et aux pouvoirs publics afin que cette mesure prenne fin. Pour l’heure, sans grand résultat.

Maréchal, nous voilà !

Et voici le contexte dans lequel la Direction des Affaires culturelles de Paris a découvert des affiches placardées sur les vitres de neuf établissements. Social Nec Mergitur, qui en fait état, indique que ces certificats de Collaboration — au sens le plus pétainiste qui soit — s’accompagnent également de « tags qui ont été faits dans des w.c. pour traiter de fous celles et ceux qui portent le masque », citant des syndicats.

L’œuvre d’antivax, de toute évidence, ou a tout le moins, de personnes opposées au contrôle du Pass — sanitaire ou vaccinal — dans les établissements. Les autorités parisiennes ont indiqué pour leur part qu’elles avaient porté plainte, « pour diffamation et dégradations de biens publics ». Le préfet de police s’est également saisi de l’affaire, ayant lui aussi, « déposé plainte auprès du procureur de la République à notre demande », note la Ville.

La directrice de la DAC, Irène Basilis, a monté le ton : s’adressant aux représentants du Comité Hygiène et Sécurité, elle ouvre de nouvelles options juridiques. « Il a été clairement indiqué dans le contenu de cette plainte que les agents des bibliothèques visées par cet affichage pouvaient également déposer une plainte pour injures à titre personnel s’ils souhaitaient se joindre à l’action de la Ville », assure-t-elle.

Le certificat, qui se présente en tout anonymat comme un diplôme, remercie ceux qui s’en sont vus affublés « d’avoir collaboré avec l’État Français et avoir appliqué l’apartheid sanitaire avec obéissance et docilité ». Le tout : « Sans craindre de violer l’article 1 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 : “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité”. Quel courage ! »

A-t-on, en la matière, le con d'être aussi droit ?

Rappelons qu’en novembre dernier, d’autres certificats avaient été affichés sur les vitrines de restaurants, avec un texte tout à fait similaire — et une référence non moins identique à l’Occupation. Toujours pour les mêmes raisons : l’instauration d’un contrôle des Pass sanitaires.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France avait alors dénoncé des actes révoltants et antisémites.

Son vice-président, Gil Taieb, sur Twitter avait alors réagi : « La banalisation de l’Histoire : Les anti-vax se laissent aller à leur sport favori l’utilisation des symboles et des mots. Ils insultent la mémoire de ceux qui ont souffert de la Collaboration. »

