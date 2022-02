Kazé Manga publie les oeuvres de jeunesse de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man)

À l'âge de 28 ans seulement, Tatsuki Fujimoto est désormais présenté comme le prodige du manga moderne, avec le succès de sa série Chainsaw Man, le phénomène shōnen de ces derniers mois. Dans l'attente de la seconde partie — la première s'est terminée avec le tome 11, paru en France en novembre 2021, traduit par Sébastien Ludmann —, les éditeurs font durer le plaisir.

L'année dernière, les lecteurs japonais ont ainsi pu découvrir un one shot, Look Back, particulièrement éloigné de Chainsaw Man : Look Back s'inscrit en effet dans un registre réaliste, et donne à voir aux lecteurs deux jeunes étudiants dont le rêve est de devenir des mangakas.

Fujino rêve de devenir une dessinatrice reconnue et commence son parcours dans le journal de son école. Le succès est au rendez-vous, ce qui augure du bon pour sa future carrière... Jusqu'au jour où elle apprend que Kyomoto, également mangaka en devenir, souhaite aussi publier dans le journal scolaire...

Ce récit sera publié le 9 mars prochain par Kazé Manga, qui publie déjà Chainsaw Man.

L'éditeur ne s'arrête pas là, puisqu'il vient de confirmer les parutions prochaines des œuvres de jeunesse de Tatsuki Fujimoto, réunies dans les recueils 17-21 et 22-26, qui recouvrent chacun deux périodes différentes de la vie du mangaka.

CHRONIQUE: Chainsaw Man, tome 11, coup de poing final

« Ces œuvres de jeunesse contiennent déjà en puissance les germes des futures grandes séries de l’auteur “accompli” : thématique post-apocalyptique d’un monde qui s’écroule, anti-héros naïf et impuissant face à des forces qui le dépassent, brusques changements de registre (drame/humour), scènes muettes, etc. Le style graphique se cherche encore, on sent les tâtonnements, les idées qui fusent en tous sens, mais la force narrative est déjà là, et les récits tous saisissants », promet la maison d'édition.

17-21 sera en librairie le 18 mai 2022, et 22-26 le 8 juin 2022.

Par ailleurs, rappelons qu'une exposition dédiée à l’ensemble de l’œuvre de Tatsuki Fujimoto est prévue lors du 49e Festival international de la Bande Dessinée d'Angoulême, du 17 au 20 mars 2022.

Photographie : les éditions japonaises des deux recueils d'oeuvres de jeunesse de Fujimoto