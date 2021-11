Chainsaw Man 11 : coup de poing final

Tout s’écroule autour de notre bien-aimé Denji, le jeune héros qui voulait juste manger du pain à la confiture et peloter des seins. Le démon tronçonneuse et le démon flingue sont passés par là — entre autres.

Et après avoir découvert le vrai danger comme la sécurité d’un quotidien fait de bonheur simple, tout tombe une nouvelle fois à l’eau. Ayant tout perdu, Denji est au fond du trou. Échoué sur un beau rivage du nom de Makima, sa séduisante supérieure qui a toujours l’air de contrôler la situation, il voudrait ne plus jamais penser à rien. Sauf que petit à petit, le mystère se dévoile, et il ne reste que la terreur, une terreur sans fond.

Pour le lecteur aussi, le mystère Makima s’était épaissi au fil des tomes. Sur fond de cimetière grandiloquent, par doubles pages éblouissantes d’action raffinée et de trait fin, l’heure du final est arrivée. Ce sera une fin à laquelle personne ne pouvait s’attendre, une solution à la Denji, graphique, osée, insensée.

Et cela, avec un dessin plus époustouflant que jamais, des cadrages à la composition millimétrée, et des créatures merveilleusement tracées.

Une page se tourne

Chainsaw Man, depuis sa sortie en France l’année dernière, n’a cessé de gagner en puissance. C’est un véritable phénomène, un cocktail addictif, un manga qui mélange les genres et ne déçoit jamais. Des scènes d’action à vous donner envie d’apprendre un art martial, de l’humour cru et décalé pour rire à haute voix, une profondeur abyssale, et une nostalgie qui vous prend aux tripes. Lire Chainsaw Man, c’est s’accrocher à des personnages retors et étranges, et pleurer de la plus douce des souffrances à mesure que Tatsuki Fujimoto vous emmène à travers tous les sentiments humains.

Fini de rire, ça pourrait être le titre de ce final de la série. Pourtant, vous n’avez pas fini d’entendre parler de Chainsaw Man. Car si ce dernier tome répond à certains de nos questionnements et offre des conclusions bien méritées, il reste des fils d’intrigue à tirer et des parts d’ombres encore loin d’être éclaircies. Fujimoto nous reviendra donc avec un Chainsaw Man II qui prendra, à ses dires, une direction bien différente du premier volet.

Du haut de ses 28 ans, le nouveau maître du manga moderne n’a donc pas fini de nous impressionner. Et savourez bien ce tome 11, car la date de sortie de la seconde partie de Chainsaw Man n’a pas encore été annoncée au Japon.