Biélorussie : l'écrivain et journaliste Severin Kwiatkowski interpellé

Le tribunal judiciaire de Paris a vu s'opposer, ce mardi 18 octobre, les avocats et les arguments d'El Hadji Diagola, écrivain et journaliste franco-sénégalais, et ceux de Michel Houellebecq, auteur de Soumission et, dernièrement, Anéantir. Le premier reproche au second et à ses éditeurs une contrefaçon d'un de ses manuscrits pour le roman de Houellebecq paru en 2015, qui mettait en scène un président français de confession musulmane.