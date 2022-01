Le Festival Rue des Livres de retour à Rennes

Rendez-vous les samedis 12 et dimanche 13 mars 2022 aux Cadets de Bretagne, en compagnie d’une quarantaine d’auteurs invités par le festival, d’une cinquantaine de maisons d’édition avec leurs auteurs et de plusieurs librairies rennaises.

Au programme : rencontres, spectacles, ateliers, lectures, battle dessinée, expositions, dédicaces... pour célébrer la littérature dans toute sa diversité, à tout âge et pour tous les goûts.

Quelques noms ont déjà été annoncés. En littérature adulte on retrouvera entre autres : Frédéric Paulin, Dimitri Rouchon-Borie, Simonetta Greggio, Hannelore Cayre, Stéphanie Janicot, Emmanuelle Salasc, David Khara, Renaud Van Ruymbeke, Edmond Hervé...

Pour la littérature jeunesse, seront présent : Marie-Aude Murail, Valentine Goby, Insa Sané, Ingrid Godon. Et en Bande dessinée Zanzim, Fabcaro, Lionel Chouin, Nicoby, Laëtitia Rouxel, Claire Malary et Laurent Houssin ont déjà répondu à l’appel.

Deux actions culturelles profiteront du festival pour être mises en valeur. Dans le cadre du projet Double-écho #4 — Entre elle et nous, l’artiste Adrien Lecoursonnais part à la rencontre de différents habitants de Rennes et de sa métropole en prenant pour point de départ l’exposition photo de Madeleine de Sinéty actuellement au Musée de Bretagne.

Récoltes de paroles, ateliers d’écritures, mises en objets de récits... ce sont autant de temps collectifs de création dont l’objectif est la création d’une exposition et d’un recueil à découvrir lors du festival Rue des livres 2022 et 2023.

Ce projet est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication Drac Bretagne, de l’agence régionale santé Bretagne et du CH Guillaume Régnier dans le cadre du programme « culture et santé ».

Mais aussi le projet Portraits de lecture qui entremêle la littérature et la photographie. Certaines lectures nous ont profondément marqués. Elles font écho à nos états d’âme, elles éclairent un moment de notre vie.

Trois photographes rennais Coralie Salaün, Karine Baudot et Richard Volante, chacun à sa façon, ont rencontré des groupes de femmes et d’hommes (étudiantes de Rennes 2, usagères de la Maison des aînés et des aidants, et des apprenants en français de Carrefour 18).

Ensemble, ils ont créé leurs portraits de lecture. Cette exposition collective sera présentée lors du festival 2022 puis à l’espace d’exposition de la Maison des associations, du 8 avril au 3 juin, à Rennes.

Ce projet est entre autres soutenu par la Conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine et le dispositif Les Rennais prennent l’art de la Ville de Rennes.