Anne Hidalgo veut agir pour “la juste rémunération” des écrivains

Candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle 2022, Anne Hidalgo a dévoilé son programme, avec 70 propositions « pour la France ».

« Il existe un autre chemin : celui d’une France réconciliée, une France pour tous, qui retrouve sa sérénité, son unité autour des valeurs de la République, le goût du débat citoyen et l’énergie pour affronter dans la justice les grands défis du siècle à venir pour lutter contre les désordres écologiques, économiques et démocratiques », explique la candidate en préambule de son programme, indiquant que son élection permettra de « rompre avec le cours actuel de la politique française qui nous conduit à la division, à l’amertume, à l’affaiblissement de notre pays ».

Après le travail et l'écologie, la culture figure assez rapidement dans le programme de la candidate socialiste, au chapitre intitulé « Une république vivante, une démocratie continue ». Anne Hidalgo souhaite « replacer la culture au cœur du projet républicain », assurant qu'« [i]l n’y a pas de plus belles démocraties que celles où toutes les formes artistiques sont entendues, accompagnées, accueillies, valorisées ».

« Je défendrai la liberté de la création et de sa diffusion, au cœur de la politique d’aménagement des territoires, au cœur des questions sociales, d’éducation, d’habitat, de solidarités, etc. », avance Anne Hidalgo, s’inscrivant à ce titre dans les pas de François Hollande, du Premier ministre Manuel Valls et des ministres de la Culture Fleur Pellerin et Audrey Azoulay, qui avaient porté, en leur temps, une Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, promulguée en 2016.

Contre l’uniformisation des contenus

Réservant plusieurs propositions au spectacle vivant et aux arts visuels, Anne Hidalgo assure à ce titre qu’elle développera « le principe des artothèques, des médiathèques publiques destinées aux arts plastiques ».

Affirmant que « l’uniformisation est la négation de la création et de la liberté artistique », la candidate du Parti socialiste assure qu’elle défendra la diversité de la création devant les instances européennes et internationales.

Toujours dans son programme, Anne Hidalgo indique qu’elle préservera « l’indépendance des droits des artistes » et agira « pour la juste rémunération des auteurs, des artistes, des interprètes, des écrivains, des producteurs et des diffuseurs, durement touchés dans le contexte de la mondialisation et de la révolution numérique ».

Évoquant plus précisément le cas des médias, Anne Hidalgo indique par ailleurs qu’elle limitera par la loi « [l]a concentration des médias et de la diffusion de la création » : difficile de dire si elle pense ici à la possible fusion entre Hachette et Éditis, après le rachat du premier par le groupe Vivendi...

L’Éducation artistique et culturelle (EAC), déjà mise en avant au cours du quinquennat d’Emmanuel Macron, est aussi évoquée par Anne Hidalgo : « Je donnerai accès à la culture à tous, par un programme majeur d’éducation artistique à l’école, permettant à la fois de développer les émotions mais aussi, à chacun le souhaitant, de s’investir dans un domaine artistique. » La candidate promet d’« accueillir 10 000 artistes dès l’année 2023 dans le cadre du renforcement de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) » dans les écoles. Ailleurs dans son programme, Anne Hidalgo insiste sur l’accès à la culture des seniors et des personnes en situation de handicap.

Enfin, au niveau de la francophonie, la candidate souhaite redonner « à la diplomatie culturelle une place centrale dans notre stratégie d’influence », notamment en donnant plus de moyens à l’Institut français.

Nous avons contacté l’équipe de campagne d’Anne Hidalgo pour obtenir plus de précisions sur son programme. Ce dernier est accessible en intégralité à cette adresse.

Photographie : Anne Hidalgo en décembre 2021 (Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)