Décès de l’écrivain italien Vitaliano Trevisan

Le corps sans vie de Vitaliano Trevisan a été retrouvé dans sa maison de Crespadoro, dans les collines de la province de Vicence, le vendredi 7 janvier 2022. Il avait laissé une note écrite au stylo, selon son neveu : « Je suis fatigué, je n’en peux plus. »

L’hypothèse la plus probable est qu’il a avalé des comprimés en quantités excessives, comme le souligne le Corriere della sera.

Il semble également que quelques jours avant la tragédie, l’auteur se soit rendu sur les lieux de son enfance, peut-être pour un dernier voyage.

Selon la maire de Crespadoro, Elisa Ferrari, il passait de nombreuses heures au bar du village à écrire sur son ordinateur. Et ce dernier pourrait contenir ses ultimes œuvres.

L’admission à l’hôpital

La santé de Trevisan était fragile. En octobre 2021, il avait été admis dans le service psychiatrique de l’hôpital Montecchio Maggiore.

Le 5 novembre, La Repubblica a publié un témoignage percutant à son sujet, intitulé « Io, un pazzo trattato senza pietà » (Moi, un fou traité sans pitié), écrit à la suite de son expérience douloureuse. L’article dénonce en effet les conditions de détention des patients.

Un artiste éclectique

L’artiste est né à Sandrigo, dans la province de Vicence, le 12 décembre 1960. Avant de se tourner vers la littérature et de devenir un écrivain et un acteur connu, il a travaillé dans le secteur de la construction et de l’ameublement et il a eu plusieurs expériences professionnelles.

Trevisan a publié ses premières œuvres par Theoria en 1997 (Un mondo meraviglioso, uno standard) et en 1998 (Trio senza pianoforte. Oscillazioni).

I quindicimila passi (Einaudi, 2002) a été le roman de la percée et a remporté plusieurs prix, dont le prix Campiello France 2008. Il a été publié en France par Verdier en 2006 (Les 15 000 pas : un compte rendu, traduit par Jean-Luc Defromont).

Einaudi Stile libero a ensuite publié Un mondo meraviglioso, uno standard (2003), Shorts (2004, lauréat du Premio Chiara), Il ponte, un crollo (2007, Le pont : un effondrement, traduit en 2009 par Vincent Raynaud dans la collection « Du monde entier », de Gallimard), et Grotteschi e Arabeschi (2009).

Works, le dernier chef d’œuvre

Son dernier livre, Works (Einaudi, 2016), se concentre sur le thème du travail, considéré « comme une condamnation et une perdition, comme une cellule primordiale de l’organisme humain, qui marque l’âme et le corps d’une vie entière » comme le souligne Il Libraio.

Mais Trevisan n’était pas seulement un écrivain. En 2003, en effet, il a été l’acteur principal et le coscénariste du film Primo amore de Matteo Garrone. Pour le théâtre, il a également supervisé l’adaptation en 2004 de Giulietta de Federico Fellini et a écrit, entre autres, Il lavoro rende liberi, mis en scène en 2005 par Toni Servillo.

crédits photo ©Bassouls / Editions Verdier