BD : Milo Manara s'attaque à Umberto Eco et au Nom de la Rose

Le Nom de la rose, traduit en 1982 par Jean-Noël Schifano, prix Médicis étranger cette même année, et porté au cinéma par Jean-Jacques Annaud en 86 avec Sean Connery dans le rôle-titre… voilà ce qu’on ne présente plus. Un récit policier au sein d’une abbaye, parti, selon les dires d’Eco, de son envie d’écrire un livre où il tuerait un moine. L’héritage de cette œuvre est tel qu’une minisérie au succès non négligeable fut réalisée en Italie par Giacomo Battiato et les 8 épisodes diffusés à partir de mars 2019.

Bref, Umberto Eco avait livré au monde un ouvrage mystérieux, fascinant, entrant dans cette communauté de moins bénédictins, tous plus malades les uns que les autres. Et l’enquête de Guillaume de Baskerville, un franciscain ancien inquisiteur — au croisement de Sherlock Holmes et de la théorie du rasoir, par Guillaume d’Ockham — portera l’une des plus belles aventures qui soient. Le tout dans un huis clos peu bavard…

Manara, ou le rêve d'une rose

Comment Milo Manara, connu pour les courbes des femmes qu’il dessine depuis des années, n’aurait pas eu l’envie d’arpenter en cases et phylactères ce roman ? Dans le magazine spécialisé BD Linus, le directeur Igort (Igor Tuveri) nous l’apprend : le numéro, entièrement consacré à Umbero Eco pour le 90e anniversaire de sa naissance (1932 à Turin). L’idée provient de la directrice de la maison d’édition qu’Eco avait par ailleurs cofondée, La Nave di Teseo : Elisabetta Sgarbi explique avoir eu « de véritables visions ».

Ainsi, Le Nom de la Rose lui serait apparu en rêve, ou peu s’en faut, et d’expliquer qu’elle a « vu les pages, comme si elles existaient déjà dans un univers parallèle. J’ai immédiatement pris contact avec Milo, par téléphone. “Je l’ai vu avec ton style et je l’ai imaginé dessiné par toi.” Manara était étonné, agréablement surpris. Et bien qu’il travaille sur un autre livre et que cet appel téléphonique impromptu l’ait distrait, il a commencé à y réfléchir », poursuit l’éditrice, auprès de Linus.

L’adaptation est donc actée, et courant 2022, le magazine Linus commencera la diffusion en prépublication des planches. Elles seront par la suite rassemblées en un volume que publiera Oblomov, la maison d’édition d’Igort, dédiée à la bande dessinée d’auteurs — fondée avec La Nave di Teseo. Les informations manquent encore, évidemment, mais le peu connu suffit à stimuler les lecteurs.

En Italie, l’année de sa sortie chez Bompiani, l’ouvrage avait obtenu le prix Strega — le Goncourt italien, pour faire simple. Depuis, il a été traduit en 45 langues, et l’on va commencer à manquer de dialectes pour faire augmenter ce chiffre, avec quelque 60 millions d’exemplaires.

L’effort prolonge également la tentative de récupérer le catalogue d’Eco – chose qu’Elisabetta Sgarbi a entreprise ces dernières années, après le rachat par Mondadori de la maison historique. Mais les textes les plus connus demeurent bien verrouillés, aussi s’est-elle attaquée à des volets moins connus de son œuvré – comme une conférence tenue aux États-Unis en 1952, Il fascismo eterno, dont 100.000 exemplaires ont été vendus, d’après elle.

En mai, d’autres textes inédits sortiront, à travers un volume de plus de 1000 pages, fruit du travail de Vincenzo Trione qui a rassemblé des écrits sur l’art et l’esthétique. Et puis, évidemment, cette adaptation par Manara…

via Artribune