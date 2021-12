Fusion Hachette-Editis : Amber Capital, allié de Vivendi ? (ou pas...)

Prisa ne rachètera donc pas Editis, l’hypothèse est qualifiée par Vivendi d’abracadabrantesque. Plusieurs sources avaient déjà remis en question l’hypothèse Prisa Avantage, se focalisant sur une autre opération : Amber Capital. Le fonds d’investissement vient tout juste de céder ses actifs à Vivendi dans la procédure de rachat du groupe Lagardère.

Rappelons pour le détail qu’Amber dispose de 29,38 % de Prisa — d’ailleurs Joseph Oughourlian, fondateur d’Amber, est chairman du Bureau de Prisa. Or, si l’affrontement avec Vincent Bolloré en 2020 avait fait des étincelles au sein de Lagardère, la participation de 17,93 % d’Amber ira bien à Vivendi. Et ce, pour faciliter l’OPA qui doit suivre sur l’ensemble de la structure.

Antoine Gallimard, en solo

Amber se révèle donc le dénominateur commun entre Lagardère, Prisa et Editis, semble-t-il. « La société dispose des fonds nécessaires alors que Prisa aurait dû emprunter à son actionnaire de référence ou se recapitaliser », nous indique un observateur.

Or, puisque tout se joue à Bruxelles dans la course à la fusion Vivendi-Lagardère, c’est outre-Quiévrain que les différents opérateurs se lancent dans l’arène. L’un d’entre eux, Antoine Gallimard, fait entendre depuis des semaines dans les médias ses craintes. Assez peu suivi par ses confrères, le patron de Madrigall tente de contrer l’opération en cours — et n’a pas manqué de réitérer ses craintes en public. Alors que dans les coulisses, les craintes se changent en tempêtes juridiques et autres missions de lobbying.

Ce qui apparaît, en revanche, est que l’éditeur dispose de moins d’appuis que Jean-Luc Lagardère à l’époque de Vivendi Universal Publishing. « Depuis des semaines, Antoine Gallimard fait le nécessaire pour interférer, mais se bat seul, n’ayant pas réussi à fédérer ses confrères », assure une source. Une approche solo qui s’opère également à Bercy et en déconcerte plus d’un dans le secteur.

Des alternatives, surtout...

C’est toujours à Bruxelles que l’autre volet se trame, cette fois avec un autre schéma présenté d’ailleurs tant aux autorités européennes de la concurrence qu’à Bercy. En effet, si Vivendi a décidé de se passer des autorisations nécessaires pour engloutir les parts d’Amber, restent encore quelques petits points à régler. Autrement dit, la Commission européenne, le plus significatif, et le CSA.

Or, il est désormais notoire que Vivendi devra se séparer de quelques éléments de Hachette et d’Editis pour constituer son futur empire éditorial. Et Amber a donc présenté à l’Autorité de la Concurrence un projet où il se porterait acquéreur de différents éléments. « Prisa a permis de détourner l’attention un instant, d’autres choses se jouent à Bruxelles », précise une source.

« Bruxelles, échaudé par l’aller et retour rapide de Wendel, voudrait que le fonds activiste s’engage à ne pas revendre ses titres avant dix ans », poursuit-on. En effet, le rachat par le fonds d’investissement Wendel, qui s’était porté acquéreur en juin 2004, avait dû présenter quelques gages et assurances.

Les 660 millions € investis se changèrent en 1,026, milliards € quand Wendel revendit à Planeta en 2008. Un passage bref dans le fonds d’investissement qui n’aura pas emballé Bruxelles. Or, pour séduire les autorités européennes, Vincent Bolloré aurait, avec le concours de Joseph Oughourlian, mis en place la solution Amber, pour éviter la déconvenue d’un refus européen.

Et finalement, non...

Même approche, avec les autorités françaises, où Bercy doit donner son accord. L’avantage pour Vincent Bolloré est double : d’abord, il n’est pas dans le capital du repreneur, donc toute difficulté est écartée – au contraire de Prisa. Ensuite, pas besoin de recapitaliser Prisa, puisqu’Amber dispose des fonds. « L’ambition finale du fonds sera de coter Editis : la cotation pourrait permettrait au fonds de faire une belle plus value s’il sait le développer. »

Évidemment, même à quelques heures de Noël, les porte-parole d’Amber Capital ont infirmé tout rapprochement avec Editis, et même toute forme d’intérêt. « Amber Capital n’envisage pas d’acheter Editis », assure la société, citée par Bloomberg. Et de rappeler que le fonds s’est dégagé de tout lien avec l’édition depuis qu’il a revendu ses parts de Lagardère (donc de Hachette Livre) à Vivendi.

Dans deux de ses éditions cette semaine, la Lettre A spécule sur un intérêt présumé d’Amber Capital pour un rachat d’Editis. Cette affirmation n’a fait l’objet d’aucune vérification auprès d’Amber Capital, qui n’a pas la volonté d’acquérir Editis. Par ailleurs le rôle d’Amber Capital auprès du groupe Lagardère, s’est achevé avec la cession de ses titres à Vivendi. L’avenir du groupe Lagardère est entre les mains de ses actionnaires qui sauront prendre les décisions utiles à son développement. – Amber Capital

Contacté par ActuaLitté, Vivendi ne commente pas les bruits que l'on entend dans les couloirs – qu'ils soient ceux de Bruxelles ou de Bercy. Laissons donc place aux grelots plus enjoués des fêtes...

