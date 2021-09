Bolloré : garder le meilleur d'Editis et Hachette pour créer un nouveau groupe ?

L’image d’un empire Bolloré comparé à celui de Disney prête à sourire : à tort. Toutes proportions gardées s’entend. The Walt Disney Company se décline en de multiples produits, avec des filiales dans le cinéma, l’édition (Marvel…), des parcs d’attractions. En 2020, elle avait généré 65 milliards $ de chiffre d’affaires (55 milliards €).

Vivendi, de son côté, a généré 16 milliards €, Lagardère 4,4 milliards — avec une filiale éditoriale qui continue de tirer les résultats. Ce 15 septembre, Vivendi ouvrait les hostilités, mettant en œuvre ce que tout le monde attendait : Vincent Bolloré croquant l’empire d’Arnaud Lagardère. Plusieurs obstacles s'en viennent, avant de savourer cette acquisition avec une cigarette roulée en bouche (nostalgie oblige : la famille Bolloré est à l’origine de la création de la marque OCB, les feuilles à rouler…).

Précédemment...

Le premier sera l’approbation de la Commission européenne devant la fusion qui s’en vient. Or, Les Échos, souvent au fait de ces choses, rappelaient en 2019 que seules 10 fusions sur 3000 furent bloquées depuis une dizaine d’années. Or, ladite Commission n’a pas de seuil écrit qui invaliderait la fusion : on apprécie, au cas par cas, les possibilités et options.

De fait, en cas d’absorption, et si le risque de monopole est écarté, la CE examine celui d’abus de position dominante. Si quelque chose l’interpelle, elle posera des conditions — par exemple, ne pas pouvoir racheter l’ensemble de l’entité. Dans le cas de Vivendi/Editis et Lagardère/Hachette, on a bien compris que des morceaux sont déjà convoités – Interforum, l’outil de Diffusion-Distribution, par Vincent Montagne, PDG de Média Participation.

Après avoir repris Seuil/La Martinière, cet autre empire éditorial plutôt bande dessinée apprécierait certainement une force commerciale plus accoutumée à la littérature. Nous l’évoquions dès le mois d’avril, Libération avançait la même perspective voilà quelques jours.

La question du livre de poche se posera également, puisqu’Editis et Hachette disposent de 54 % de parts de marché. De même que celle du scolaire, où ils pèsent 30 à 40 % : « La part de marché conjuguée en France de Hachette et d’Editis atteint 71 % dans le parascolaire, 63 % dans les dictionnaires », indiquait l’économiste Françoise Benhamou, économiste au Monde.

En revanche, les grands cris poussés par les maisons françaises de littérature prêtent à sourire. En 2020, la littérature générale représentait 45 % du CA de Hachette Livre. Un peu plus d’un milliard €, mais la France ne représente que 34 % du CA global du groupe. Le risque de position dominante est écarté, quasi de fait, sur le marché hexagonal.

2002-2021 : l'explosion numérique

Deux options donc : la CE impose de se séparer de certains actifs, cela concernerait donc le scolaire/parascolaire, seuls monopoles avérés. Le Poche ? Là encore, la CE mesurera, voyant qu’il reste une concurrence réelle, et tranchera en son âme et conscience si c’est trop… difficile à dire.

Mais envisager que la CE puisse rejeter globalement la fusion revient à vivre près de 20 années en arrière, lors de la décision qui empêcha Lagardère de prendre le contrôle de Vivendi Universal Publishing — événement qui avait conduit à la constitution d’Editis, d’ailleurs. Personne, chez Hachette, ne s’était vraiment ému de la situation, plutôt loup qu’agneau.

Mais en 2002, Facebook n’existait pas, Amazon était balbutiant, et si Google avait déjà gagné la guerre des moteurs de recherche, les GAFAM ne faisaient pas si peur qu’aujourd’hui — et, côté asiatique, les BATX n’étaient encore qu’en phase de développement. « La Commission est désormais sensible, à cause de ces puissances technologiques, à la construction de champions européens… », note un observateur.

Ainsi, les ventes que la CE imposerait à Vivendi seraient certainement à la marge. « Évidemment, Bolloré devra se départir de quelques actifs, mais l’enjeu n’est certainement pas là », poursuit-il.

Le Disney européen

Supposons, cela ne coûte rien, qu’au lieu de désosser Hachette, pour compléter Editis, ou revendre Editis pour conserver Hachette, le projet soit en réalité de construire un géant global, disposant des meilleurs atouts des deux structures ? « Bolloré construirait un tout nouveau groupe avec toutes les pépites des deux groupes et vendrait le reste. » Précisément parce que l'intention serait de conserver ce qui fonctionne.

Un projet de ventes qui laissera planer comme un méchant doute : qui fait partie des pépites, qui sera assimilé aux rogatons ? De quoi apporter de l’eau au moulin des angoisses déjà abondamment nourries – jusque chez les libraires. Dans le cas du scolaire, par exemple, Vivendi construirait une offre autour de Nathan, avec les éléments de Hatier, pour donner vie à une autre, et ainsi de suite, avec la littérature.

D’ailleurs, pour s’amuser, poussons le bouchon plus loin : il existe des structures — l’entrepôt de Maurepas, pour Hachette ou celui de Malherbes pour Editis — susceptibles d’intéresser d’autres acteurs. Tout vendre à un seul reviendrait à risquer de se créer un concurrent : disperser l’ensemble entre plusieurs permet de rester maître du secteur.

Et avec cette nouvelle entité, au cœur de Vivendi — qui dispose de Dailymotion, Canal +, Gameloft, Havas ou Prisma Média — voilà une structure qui se profile comme un petit Walt Disney Company, au niveau européen. Avec les possibilités renforcées de productions transversales…

Il ne manquera guère plus qu’un outil de streaming, un tuyau, façon Disney+, pour diffuser des contenus produits par les différentes filiales. Et peut-être faut-il regarder au-delà de la fusion Vivendi/Lagardère, pour se demander quel sera le prochain investissement de Vincent Bolloré en ce sens ?

Crédit photo : Heather Cowper de Bristol, UK – Sleeping Beauty Castle, Disneyland, Paris, CC BY 2.0