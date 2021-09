OPA : Vivendi lancé dans l'absorption complète de Lagardère

L’opération découle du pacte d’actionnaires conclu en août 2020, par lequel Amber et Vivendi s’accordaient : une possibilité de préemption réciproque en cas de volonté de vente, était actée. Un an plus tard, Amber souhaite vendre, et conformément au pacte, s’est tourné vers Vivendi.

L’opération, comme l’indique le groupe, aura lieu en deux temps : maintenant que le montant de rachat des actions est validé, il importera d’obtenir les autorisations de deux opérateurs. L’un, la Commission européenne, pour des problématiques de concurrence, notamment dans l’édition. L’autre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment du fait d’Europe 1.

Vivendi indique d’ailleurs que l’opération de rachat sera effectuée d’ici le 15 décembre 2022, pour laisser du temps au temps et surtout, du temps aux deux autorités compétentes. En cas de refus, Amber souhaitant vendre de toute manière, il faudrait qu’un tiers sollicite son banquier, justement, pour débourser le montant nécessaire. Celui d'ActuaLitté a déjà décliné les 640 millions € en jeu.

LAGARDÈRE: Bolloré a préservé l'intégrité de Hachette Livre

La seconde étape, plus significative encore, découle de ce que Vivendi — si les autorités approuvent la démarche — détiendra plus de 30 % du capital de Lagardère (mais également plus de 30 % des droits de vote). Un autre calcul rapide permet de le vérifier : Vivendi dispose de 27,2 %, Amber de 17,93 %, donc plus de 45 % en tout. « À cet instant, le groupe Vivendi sera contraint de lancer une OPA, pour le prix indiqué de 24,10 € par action, afin de racheter toutes les parts qui ne sont pas en sa possession. »

Autrement dit, avec ce premier pas concernant les actions d'Amber, Vivendi se met dans l’obligation de racheter l’intégralité du groupe Lagardère. « Nous soutenons Arnaud Lagardère et son projet », nous affirme un porte-parole de Vivendi. « Toute cette opération s’est concrétisée en bonne entente avec lui. »

Désormais, charge aux avocats de mettre l'ouvrage sur le métier, donc, en notifiant l’OPA auprès du CSA et de la CE, « qui demanderont des détails techniques, juridiques ainsi que la nature du contrat passé entre Amber et Vivendi ». Il est, en effet, peu probable que les autorités se contentent du communiqué.

Reste alors, question cruciale dans l’industrie du livre, à savoir ce qu’il adviendra d’Editis, d’un côté, et Lagardère Publishing, alias Hachette Livre, de l’autre. « Il est beaucoup trop tôt pour s’exprimer sur le devenir des deux structures, puisque la première étape de validation du rachat des parts d’Amber n’est pas actée. » Mais assurément, la branche édition de Lagardère constitue une prise de choix, que Vincent Bolloré convoite. Et se presse d'obtenir.

Et le groupe de conclure : « La signature de ce contrat n’affecte pas les accords d’actionnaires qui ont été conclus par les principaux actionnaires de Lagardère dans la perspective de sa transformation en société anonyme, et annoncés par Lagardère le 28 avril 2021. »

Lorsque l’OPA définitive viendra, il faudra encore convaincre la Financière Agache, propriété de Bernard Arnault (LVMH) qui détient 9,90 % du groupe, ainsi que les autres acteurs.

Crédit photo : Vincent Bolloré en 2013 (Copyleft, CC BY SA 3.0)