Gallimard décidément effrayé par une possible fusion Hachette/Editis

Vivendi, actionnaire du groupe Lagardère, s'est entendu avec un autre propriétaire d'actions : Amber Capital. Selon un pacte d’actionnaires conclu en août 2020, Vivendi peut disposer d'une priorité en cas de vente des actions Amber : le groupe de Vincent Bolloré souhaite en profiter, et a mis sur la table les 640 millions € nécessaires pour le rachat des 25,3 millions d’actions d’Amber, soit 17,93 % du capital du groupe Lagardère.

Cette opération doit être validée par deux autorités : le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d'une part, en raison de la présence d'Europe 1 dans la transaction, et surtout la Commission européenne, pour des problématiques de concurrence, relatives notamment au secteur de l’édition. Dans l'attente des décisions, le rachat ne serait effectif qu'en décembre 2022.

Si le rachat des parts d'Amber est validé, une autre opération pourrait alors se mettre en place, avec une OPA définitive sur le groupe Lagardère, Vivendi en possédant plus de 45 % après l'opération Amber. L'idée de la constitution d'un gigantesque groupe fusionnant la totalité de Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi), pour l'édition, semble toutefois à écarter : Bolloré aurait plutôt en tête la conservation des meilleures maisons et atouts, notamment en matière de distribution, pour former un groupe plus rentable encore.

Dans l'attente d'un peu plus de précisions sur le devenir des géants de l'édition française, Antoine Gallimard balise, assurant qu'une fusion n'est « pas possible pour des raisons de concurrence », sur BFM Business. « Cette acquisition ne me semble pas possible, à la fois pour le respect des règles de la concurrence et pour éviter un abus de position dominante. »

Dans les mains de la CE

Le groupe Madrigall, considéré comme le 3e du secteur de l'édition en termes de chiffre d'affaires, pourrait toutefois profiter du démantèlement de Hachette Livre — et possiblement d'Editis — en s'offrant quelques maisons. Antoine Gallimard a toutefois mis en avant la réputation littéraire de son groupe, devant les considérations financières : « On a deux approches très différentes. Moi je pense que l'édition c'est avant tout de la recherche littéraire, des auteurs y compris de jeunesse, mais pas forcément le rapprochement des médias », a-t-il expliqué.

Rappelant que la mère de Vincent Bolloré, Monique Bolloré, comptait parmi les plus anciennes membres du comité de lecture de la maison Folio, et l'investissement passé de la famille dans la maison d'édition La Table Ronde, Antoine Gallimard a de nouveau souligné ses fortes attentes vis-à-vis de la Commission européenne en matière de protection de la concurrence.

Les observateurs les plus avisés n’ont pas manqué le point : il s’agit là de la seconde intervention du grand patron de Madrigall sur le sujet. Fin juin 2021, il faisait déjà état de ses préoccupations : « C’est forcément un coup de tonnerre. On nous assure que rien ne bougera pendant six ans. Mais il faudrait être très proche de Vincent Bolloré pour connaître les scénarios. Jusqu’ici, il y avait un équilibre plutôt harmonieux entre des petites maisons, des poids moyens, et deux grands ensembles », analysait-il.

Et d’ajouter : « Je peux être inquiet de voir qu’une seule personne possède à la fois Hachette et Editis. » Espérer que l'Europe intervienne est toutefois présomptueux : la décision finale pourrait ne pas être à la hauteur des attentes... Quant à la comparaison avec le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House outre-Atlantique, d'aucuns la trouvent excessive...

Les « coûts inhérents à l'industrie du livre » en hausse

Invité à s'exprimer sur la « crise du papier » vécue par l'édition, Antoine Gallimard a rectifié l'expression : « Ce n'est pas tellement le papier qui risque de manquer, mais bizarrement, plutôt, le carton. Et ce qui augmente le plus, ce sont encore les coûts inhérents à l'industrie du livre [...]. En France, on a totalement exporté la fabrication des livres », a-t-il ajouté, pointant le faible nombre d'imprimeurs français.

Dans un espace mondialisé encore ralenti par la crise sanitaire et contraint par la hausse des prix des énergies, l'importation des livres de pays d'Europe de l'Est ou, pire encore, de Chine et d'Asie, serait particulièrement touchée, avec des conséquences plus délicates que l'approvisionnement en papier.

Enfin, sollicité sur le départ de plusieurs auteurs vers l'autoédition, Antoine Gallimard assure que celle-ci et l'édition ne sont « pas comparables », tout simplement.

Photographie : Antoine Gallimard (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)