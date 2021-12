Laurence Faron (Talents hauts) nommée Chevalière de l’ordre national du Mérite

Dans l’attente d’un autre ciel est le récit d’une enfance douloureuse qui se lit le souffle court et les sens en alerte. La plume incisive et intimiste de Damien Murith nous force à respirer l’air étouffant que dégage l’appartement insalubre dans lequel grandit Leo, à partager au plus près le manque d’amour, l’angoisse et la solitude qui se collent à la peau et nouent le ventre. Puis viennent les sentiments contradictoires à l’égard d’une mère abandonnée qui à son tour délaisse son enfant. Le basketball, l’école, un chat complice et unique source d’affection réelle laissent toutefois entrevoir l’espoir.