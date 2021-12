La poésie essentielle à la vie selon les Italiens

Saro Trovato est sociologue et fondateur de la communauté médiatique italienne dédiée à la promotion du livre, de la lecture et de la culture Libreriamo.

Cette dernière a réalisé une étude basée sur le suivi et l’analyse pendant environ six mois de plus de 10.000 interactions d’Italiens sur le web et sur les réseaux sociaux.

Selon l’étude, l’usure du langage contemporain imposée par les téléphones portables, l’internet et les réseaux sociaux fait que les relations semblent plus pauvres (d’après 53 % des interrogés) et banales (52 %). La langue apparaît plus incompréhensible (39 %), synthétique et essentielle (35 %).

« La poésie est la vie et la vie a besoin de poésie. Les mots sont importants, car ils créent des relations. Le manque de mots adéquats à donner à nos proches génère inévitablement un détachement, une rupture, une crise », explique Trovato à l’agence de presse Ansa.

La poésie pour parler aux autres

L’étude de Libreriamo, comme rapporté toujours par Ansa, montre que 63 % des Italiens recherchent des phrases et des versets précisément pour essayer de mieux interagir avec les autres. Il s’agit donc principalement d’un usage fonctionnel et pragmatique, qui n’est pas lié à l’étude ou à l’approfondissement culturel et littéraire.

Pour choisir les phrases à utiliser dans des situations sociales particulières, 77 % des Italiens ont recours à la poésie, 53 % aux livres et 51 % aux films. Les proverbes sont une source pour 49 %. Parmi les personnalités du présent et du passé qui stimulent le plus le choix des phrases, on trouve en première place les poètes (66 % des interrogés), suivis des écrivains (59 %), des chanteurs (58 %) et des artistes (47 %).

Internet (78 %) et les réseaux sociaux (63 %) sont les sources les plus populaires pour le choix des vers (les livres ont été mentionnés par 36 % des interrogés).

Mais quand a-t-on besoin d’aide pour trouver les bons mots à utiliser ? Pour 71 %, la conquête amoureuse est le moment clé pour aller chercher des vers... La poésie se révèle un allié fondamental dans ce cas.

crédits photo : Toa Heftiba/Unsplash